Під крижаним щитом Антарктиди знайдено стародавню мозаїку: складається з уламків зниклих континентів

У новому дослідженні вчені виявили, що найзагадковіший континент на планеті таїть у собі залишки стародавніх континентів.

Антарктида вважається одним із найбільш маловивчених континентів на Землі — з кожним роком вчені виявляють під її льодами щось нове і напрочуд красиве. Цього разу супутники, що виявляють гравітацію, розпізнали глибоко під крижаними щитами Антарктиди залишки давно загублених континентів, пише IFLScience.

Дослідники з Кільського університету в Німеччині та Британської антарктичної служби використовували супутникові дані гравітаційного картування і величезну кількість сейсмологічної інформації. У результаті їм вдалося зібрати "клаптикову ковдру" стародавніх ключових геологічних особливостей на поверхні Землі, які колись були континентами.

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За словами співавтора дослідження, наукового керівника відділу геології та геофізики Британської антарктичної служби Фаусто Ферраччолі, гравітаційні зображення зробили справжню революцію, значно розширивши можливості науковців у вивченні найменш вивченого континенту Землі.

Автори дослідження кажуть, що більша частина даних, використаних у роботі, була отримана із супутника Gravity field and Ocean Circulation Explorer (GOCE) Європейського космічного агентства. Він здійснив свою "навколосвітню подорож" планетою у період з 2009 по 2013 роки, поки не здійснив неконтрольованого входу в атмосферу Землі й був знищений біля Фолклендських островів у південній частині Атлантичного океану. Метою супутника було вимірювання тяжіння гравітаційного поля Землі з безпрецедентною точністю, і, на щастя, дорогоцінні зібрані дані були отримані вченими до того, як він розбився.

Дослідники використали дані про те, наскільки змінюється прискорення сили тяжіння, а також інформацію про відмінності в горизонтальних і вертикальних компонентах гравітаційного поля планети. Потім ці дані були об'єднані з сейсмологічними даними. Таким чином вченим вдалося створити тривимірні зображення тектоніки земних плит навіть у найвіддаленіших і важкодоступних районах, похованих під кілометрами льоду в Антарктиді.

Результати дослідження свідчать про те, що Західна Антарктида має тоншу літосферу порівняно зі Східною Антарктидою. Вона складається з гористих складчастих плит (орогенів) і давніх стійких скелястих зон земної кори (кратонів).

Вивчивши багаті скелястими кратонами зони, вчені змогли виявити залишки стародавніх континентів, які, ніби мозаїка, втиснуті у глибини сучасних континентальних плит. За словами Ферраччолі, вони з колегами виявили захопливу стародавню мозаїку геологічних особливостей, що має фундаментальні подібності та відмінності між корою під крижаним континентом та іншими континентами, якими Антарктида була з'єднана до 160 мільйонів років тому.

Автори дослідження зазначають, що ці кратони також становлять інтерес для науки, оскільки вони є найстарішими ядрами земної літосфери. Саме тому їх варто вивчити, оскільки вони здатні пролити світло на ранню історію нашої планети.

За словами співавтора дослідження, вченого місії GOCE ЄКА Роджера Хаагманса, ця знахідка також може пролити світло на те, як континенти, можливо, були пов'язані між собою в минулому, перш ніж остаточно розійшлися через рух плит.

Раніше Фокус писав про те, що під крижаним щитом Антарктиди знайдено "трубопровід": простягається на 460 км і прискорює танення.