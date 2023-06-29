Кіт наплакав. Учені розповіли, чи можуть наші кішки плакати

Дослідники продовжують серію досліджень, які допоможуть нам краще пізнати своїх улюбленців.

Кішки й люди тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, проте це не надто допомогло нам розбиратися у звичках своїх улюбленців. Саме тому вчені проводять сотні різних досліджень, які покликані допомогти нам краще розуміти своїх улюбленців, пише IFLScience.

У новому дослідженні вчені зосередилися на розумінні того, чи дійсно наші кішки можуть плакати. Насправді — ні, принаймні, наші улюбленці не здатні проливати сльози. Проте існують деякі ознаки й зміни поведінки, які дадуть змогу зрозуміти, коли наш улюбленець сумує, страждає або відчуває біль.

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Існує не так багато речей, які відокремлюють людей від тваринного царства, і однією з них є сльози від смутку. Дослідники стверджують, що на Землі не існує жодної тварини, окрім нашого виду, які б могли проливати сльози через емоційний і фізичний біль. Досі причини такої поведінки залишаються незрозумілими, але деякі вчені вважають, що така особливість у людей розвинулася як емоційний вираз, призначений для подачі ширшій соціальній групі.

Більш ранні дослідження свідчать про те, що у кішок є слізні протоки, схожі на ті, що й у нас, проте використовують вони їх виключно для змащування і захисту очей. Виходячи з цього, вчені стверджують, що якщо у наших улюбленців все ж проступають сльози на очах, це, ймовірно, пов'язано з подразненням очей, а не емоційним станом вихованця. Крім того, причиною сліз у кішок можуть бути алергія, сторонні предмети, що застрягли в очах, травма або захворювання, наприклад, "котячий грип".

За словами дипломованої ветеринарки Ноттінгемського університету, докторки Джоанни Вуднатт, наукою доведено, що кішки не здатні плакати від смутку як люди. На очах наших улюбленців дійсно можуть проступати сльози й ми, ймовірно, можемо подумати, що вони сумують, але це не зовсім так. Вуднатт зазначає, що ознаками сліз у кішок є:

вологість навколо очей;

почервоніння очей;

випадання шерсті навколо очей;

скупчення сліз в очах.

Однак ветеринари запевняють, що це не означає, що наші улюбленці плачуть у людському сенсі цього слова. Утім "сльози котів" є важливим симптомом, а тому їх не варто ігнорувати. Проте, за словами Вуднатт, наші кішки здатні виражати смуток інакше — як правило, замість сліз вони використовують незвичайні й часті вокалізації. До речі, більш раннє дослідження вже показало, що кішки вдосконалили своє нявкання, щоб воно більше було схоже на крик дітей, таким чином нам складніше його ігнорувати.

Чому кішки плачуть

Якщо улюбленці надмірно нявкають і виють, вони намагаються щось нам донести. Дослідження показують, що у випадках із 10 це свідчитиме про голову вихованця. Однак часом таким чином наші коти можуть висловлювати потребу в увазі або допомозі.

За словами Вуднатт, безперервне гучне нявкання або виття можуть бути ознаками болю або дискомфорту, зокрема це може бути тривога або психічний розлад. Дослідники також зазначають, що літні кішки часом можуть страждати від синдрому когнітивної дисфункції — своєрідна деменція у кішок, яка змушує їх нявкати частіше.

Відомо, що кішки ведуть сутінковий спосіб життя, а тому пік їхньої активності припадає на світанок. Саме тому наші улюбленці можуть бути найбільш гучними вечорами та рано вранці.

Дослідники також зазначають, що характери кішок надзвичайно різняться, а тому власники, як правило, краще знають, який нормальний стан їхнього вихованця. Якщо ж ви помічаєте будь-які явні зміни у поведінці вашого улюбленця, зокрема нові звички голосно кричати або часто нявкати, вчені радять звернутися по допомогу до ветеринара.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому кішки так люблять сидіти на наших ноутбуках.