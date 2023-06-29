Джин виїхав, будинок залишився: що виявили вчені на дні Маріанської западини на глибині 11 км

Найглибше місце в океані позбавлене світла, а тиск тут у 1000 разів перевищує тиск на суші. Але навіть це не може зупинити морське життя.

Земний океан незбагненно глибокий. Щоб уявити наскільки, варто уявити похід від рівня моря до найвищої вершини на Землі, гори Еверест. Щоправда, вам доведеться не підійматися, а спускатися на морське дно, пише Discover Magazine.

Маріанська западина є найглибшим відомим місцем у нашому океані, розташованим в західній частині Тихого океану. Тут геть відсутнє сонячне світло, а тиск у 1000 разів перевищує тиск на суші. Утім, дослідження показують, що ніщо з цього не може зупинити морське життя, дослідницькі експедиції та забруднення.

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Наскільки глибока Маріанська западина

Деякі дослідження у Маріанській западині виявили глибину, що перевищує 10 кілометрів у найглибшому місці, яке отримало назву Безодня Челленджера. Дослідження показують, що цей надзвичайно глибокий підводний світ повністю позбавлений світла, а вага океану над ним створює тиск близько 15 750 фунтів на квадратний дюйм. Це більш ніж у 1000 разів більше, ніж ми відчуваємо на суші. До того ж середня температура води тут коливається всього на кілька градусів вище нуля.

Попри всі ці непривітні умови, безліч унікальних морських видів виживає і процвітає у Маріанській западині. Ба більше, кільком людям і апаратам також вдалося подолати цю подорож і повернутися назад на поверхню океану.

Наскільки глибокий океанічних

Середня глибина Світового океану, за підрахунками дослідників, становить близько 3,7 кілометра. Про це свідчать дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень у 2010 році. Утім, варто розуміти, що це середня оцінка, яка враховує все морське дно, що, подібно до суходолу, рясніє гірськими вершинами, кавернозними долинами та іншими динамічними топографічними особливостями.

Дослідники зазначають, що безліч скелястих траншей і печер йдуть набагато глибше 3,7 км, наприклад, Безодня Челленджера в Маріанській западині.

Хто мешкає в Маріанській западині

Попри те, що умови тут досить екстремальні, багатьом глибоководним видам вдалося пристосуватися до них. Наприклад, тут мешкає унікальна риба-равлик, яка є однією з найбільш родин риб, що домінують, виявлених у Безодні Челленджера.

Ці істоти були виявлені на глибині понад 8 кілометрів. Вони мають скелет, що складається з хрящів, який, як вважають вчені, допомагає їм витримувати високий тиск. Риби-равлики також покриті напівпрозорою шкірою, крізь яку видно всі їхні нутрощі.

Поруч із рибами-равликами вчені також виявили кускових вугрів, які деколи зустрічаються навіть на більшій глибині. Дослідники зазначають, що ці істоти насправді нагадують вугрів, проте насправді є рибами, які тісно пов'язані з тунцем і морськими кониками.

Поряд з морськими огірками, крихітні блошині ракоподібні, відомі як амфіподи, є найчисленнішими тваринами в хадальній зоні. Дослідження показали, що ці загадкові істоти, як правило, вважають за краще харчуватися сміттям, що плаває у верхніх шарах океану.

Що побачили люди на дні Маріанської западини

Уперше дослідники виявили Маріанську западину ще в 1870-х роках під час експедиції "Челленджер". Минуло майже століття, перш ніж американському морському офіцеру Дону Волшу і швейцарському океанографу Жаку Пікару вдалося досягти дна каньйону Безодні Челленджера. Це сталося 1960 року, вони використовували глибоководне судно.

У 2012 році канадський кінорежисер і дослідник океану Джеймс Кемерон здійснив схожу подорож у безодню. Відтоді ще близько дюжини дослідників вдалося досягти дна Маріанської западини, багато хто з них використовував дистанційні керовані апарати.

У 2022 році океанографиня, що спеціалізується на морській геології, Доун Райт, стала першою чорношкірою дослідницею, яка спустилася на дно Безодні Челленджера. Тоді дослідники успішно протестували гідролокатор бічного огляду, здатний робити докладні зображення морського дна.

Однак куди цікавішим виявилося інше відкриття дослідників. Вони зазначають, що на глибині близько 11 кілометрів їм вдалося виявити ні що інше, як пляшку з-під пива. Пізніше Райт показала зображення морського дна Безодні Челленджера і нагадала, що ці знімки є ще одним нагадуванням про те, що людство повинно старанніше працювати над захистом навколишнього середовища.

Раніше Фокус писав про найглибші місця в океанах Землі: вчені розповіли, де вони знаходяться і хто там живе.