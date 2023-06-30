Мішені на тілах. У Тихому океані щось залишає мітки на тілах популяції косаток, що зникає

Дослідники виявили, що на тілах китів все частіше з'являються відмітини двох типів, і їх стає більше з кожним роком.

Косатки (Orcinus orca) живуть у різних куточках світового океану. Однак ці морські ссавці утворюють тісні спільноти, які значно відрізняються одне від одного. Як правило, косатки живуть у групах, очолюваних матріархами, які можуть жити десятиліттями, пише Gizmodo.

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні вразливої популяції, яка мешкає на північному заході Тихого океану. Цю групу також називають південними косатками — фактично вони є найменшою групою у цьому районі й складаються з трьох груп, які більшу частину часу проводять у водах Салішського моря біля берегів Британської Колумбії, а також у Вашингтоні та Орегоні в США.

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З 1976 року Центр досліджень китів у Вашингтоні відстежує південних косаток-резидентів. Час від часу дослідники помічали, що на шкірі косаток з'являються дивні ушкодження, які часом зникали, але в більшості випадків залишалися. Але до цього моменту дослідники не намагалися з'ясувати, наскільки поширеними є плями на шкірі косаток і частоту їхнього виникнення.

У новому дослідженні вчені зі Школи ветеринарної медицини Каліфорнійського університету в Девісі зосередилися на вивченні плям на тілах південних косаток. Вони вивчили фото китів, зібрані Центром дослідження китів у період з 2004 по 2016 роки, які загалом охоплювали близько 20 000 спостережень за косатками.

Вивчивши фото, дослідники змогли ідентифікувати 6 різних видів ураження шкіри у косаток. Однак два з них були найпоширенішими — сірі плями та мішені. Науковці зазначають, що близько 99% китів у якийсь момент розвинули одне або обидва ці ураження шкіри. Причому з роками кількість цих плям у зграї тільки зростала.

За словами автора дослідження, ветеринара і наукового керівника програми SeaDoc Society в Каліфорнійському університеті Джозефа Гайдоса, вони з колегами відкинули такі варіанти виникнення плям на шкірі косаток, як зміни температури води й солі. Це привело їх до припущення про те, що, ймовірно, кити піддаються впливу якогось мікроба.

Гайдос також зазначає, що до початку дослідження вони з колегами навіть не припускали наскільки поширеними стануть ураження шкіри серед південних косаток. Тепер дослідники вважають, що їм необхідно спробувати ізолювати потенційну причину виникнення цих плям на шкірі китів.

Дані свідчать, що кількість плям на тілах косаток різко зросла з початку 2000-х років. З роками вони змінюються і на тілах китів з'являються все більш загадкові ураження. На щастя, дослідники не виявили зв'язку між появою цих уражень і підвищеним ризиком смерті у косаток. Однак це зовсім не означає, що плями не завдають шкоди китам або не є ознакою інших проблем, наприклад, ослаблення імунної системи косаток.

Оскільки південна популяція косаток і так перебуває у вразливому становищі, вчені зазначають, що знадобиться більше тестів, щоб з'ясувати, що саме стало причиною виникнення плям на шкірі китів і як ці шкірні утворення позначаються на їхньому здоров'ї.

Зазначимо, що 2005 року південних косаток-резидентів оголосили такими, що перебувають під загрозою зникнення. Відтоді їхня чисельність продовжувала невблаганно скорочуватися і сьогодні у спільноті залишилося менше ніж 75 китів. Дослідники зазначають, що основним фактором вимирання цих косаток є діяльність людини, така як забруднення довкілля та гучний шум, який видають човни.

Раніше Фокус писав про те, чому косатки об'єднуються, щоб топити човни й де вони цього навчилися.