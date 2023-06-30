Найважливіше відкриття. Вчені вперше виявили примарні частки, що прилітають з нашої галактики

Нове відкриття нейтрино високої енергії дасть змогу по-новому вивчити властивості Чумацького Шляху.

Учені з нейтринної обсерваторії IceCube, розташованої в Антарктиді, повідомили про одне з найважливіших відкриттів у галузі астрономії та фізики. Їм вдалося виявити так звані примарні частки, або нейтрино, які прилітають із нашої галактики, пише Space.

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Такі фундаментальні частки як нейтрино надзвичайно важко виявити, оскільки вони дуже рідко стикаються з атомами і проходять через зірки та інші об'єкти в космосі без перешкод. Ці частки беруть участь лише у двох фундаментальних взаємодіях — слабкій та гравітаційній. Через те, що нейтрино складно виявити їх ще називають невловимими частками.

Такі фундаментальні частки як нейтрино надзвичайно важко виявити, оскільки вони дуже рідко стикаються з атомами і проходять через зірки та інші об'єкти в космосі без перешкод. Фото: Khoisan

Нейтрино утворюються під час розпаду часток, або, коли частки дуже високої енергії стикаються з атомами. Під час розпаду нейтрони перетворюються на протони і нейтрино вважаються найпоширенішими частками в космосі. Хоча самі ці частки майже не мають маси. Щосекунди через тіло людини проходять мільярди нейтрино, але ви цього навіть не помітите.

Учені знали, що нейтрино високої енергії приходять до нас з інших галактик, але існували підозри, що і Чумацький Шлях також є джерелом нейтрино. Наприклад, коли космічне випромінювання, тобто його частки, стикаються з пилом і газом на своєму шляху, то з'являється гамма-випромінювання і нейтрино високої енергії. Подібне гамма-випромінювання, що виходить із площини нашої галактики, вже знаходили раніше. Тому передбачалося, що тут же можуть формуватися і нейтрино високої енергії.

Вчені з нейтринної обсерваторії IceCube заявили про те, що детектори обсерваторії вперше зафіксували нейтрино, що виходить із площини Чумацького Шляху Фото: ESO/S. Brunier

Тепер же вчені з нейтринної обсерваторії IceCube заявили про те, що детектори обсерваторії вперше зафіксували нейтрино, що виходить із площини Чумацького Шляху. Це щільна область галактики, розташована вздовж екватора Чумацького Шляху.

Нейтринна обсерваторія IceCube Фото: space.com

Для того, щоб зробити це відкриття вченим знадобилося багато років наполегливої роботи, але все ж результат має найважливіше значення для подальшого вивчення властивостей нашої галактики. Вчені вважають, що нове відкриття нейтрино високої енергії дасть змогу по-новому вивчити ці властивості.

Хоча результати спостережень показують, що виявлені нейтрино виходять із нашої галактики, обсерваторія IceCube зараз ще має недостатньо чутливі детектори, щоб точно визначити їхні джерела.

Найближчими роками детектори обсерваторії IceCube будуть поліпшені, що ще більше підвищить їхню чутливість. Таким чином вчені сподіваються дізнатися точні джерела нейтрино в площині Чумацького Шляху. У будь-якому разі, вчені вважають нове відкриття одним із найважливіших у галузі астрономії та фізики.

Фокус уже писав про те, що вчені раніше анонсували оголошення про своє нове відкриття, яке вже тоді багатьох заінтригувало.

Також Фокус писав про ще одне дуже важливе відкриття, про яке повідомили нещодавно астрономи. Їм вдалося вперше виявити фоновий шум Всесвіту.