З вогню та в полум'я. Ризик деменції підвищується під час лікування менопаузи, кажуть учені

Гормональна терапія під час менопаузи, звична для багатьох жінок, може нести в собі прихований ризик розвитку захворювання, йдеться в новому дослідженні.

Для багатьох жінок замісна гормональна терапія (ЗГТ), також відома як менопаузальна гормональна терапія (МГТ), є вирішенням проблеми менопаузи, надзвичайно неприємного та неминучого процесу. Однак нове дослідження, проведене в Данії, припускає, що МГТ може бути пов'язана з підвищеним ризиком розвитку деменції, пише New Atlas.

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Менопауза — це етап, з яким стикається кожна жінка у своєму житті, що часто супроводжується дискомфортними симптомами, такими як припливи жару і нічна пітливість. Ці симптоми та інші довгострокові біологічні зміни, такі як втрата щільності кісткової тканини, спричинені зниженням рівня гормонів, таких як естроген і прогестерон.

Деменція ж, своєю чергою, це термін, який використовується для позначення групи симптомів, що впливають на нашу пам'ять, розумові здібності та соціальні можливості настільки сильно, що це заважає нашому повсякденному життю. У всьому світі вона частіше зустрічається у жінок, ніж у чоловіків.

У цьому дослідженні данські вчені вивчали зв'язок між вживанням МГТ і розвитком деменції. Основну увагу вони приділили комбінованому лікуванню естрогеном і прогестагеном, лабораторно створеною версією прогестерону. Цей інтерес був викликаний більш ранніми дослідженнями, що розкрили роль естрогену в розвитку і старінні мозку, особливо в ділянках, відповідальних за пам'ять, які зазвичай уражаються хворобою Альцгеймера.

Щоб розібратися в цьому, команда звернулася до данських національних реєстрів і витягнула дані про 5 589 випадків деменції та 55 890 жінок аналогічного віку без деменції, зареєстрованих у період з 2000 по 2018 рік. У дослідженні також враховували такі фактори, як освіта, дохід та інші стани здоров'я.

Виявилося, що порівняно з тими, хто ніколи не використовував МГТ, у жінок, які застосовували цю терапію, вірогідність розвитку деменції була на 24% вищою. Ця тенденція спостерігалася навіть у тих жінок, які почали терапію у віці 55 років або раніше. Що довше вони приймали МГТ, то вищою була ймовірність розвитку деменції, досягаючи 74% у тих, хто приймав МГТ понад 12 років. Цей показник був приблизно однаковим як при щоденному, так і при циклічному (від 10 до 14 днів на місяць) застосуванні.

Однак у дослідженні не було виявлено зв'язку ризику деменції з використанням тільки прогестагену або естрогену, що застосовується вагінально.

Це дослідження, втім, має деякі обмеження. Наприклад, у ньому не вдалося провести відмінність між різними типами деменції, наприклад, судинною деменцією, спричиненою порушенням кровопостачання мозку. Крім того, дослідники не змогли повністю виключити можливість того, що жінки, які використовують ЗГТ, уже схильні до підвищеного ризику розвитку симптомів менопаузи та деменції.

У світлі цих висновків деякі експерти радять з обережністю ставитися до інтерпретації цих результатів, посилаючись на відмінності в стані здоров'я, способі життя і виборі терапії у жінок.

Цікаво, що дослідження не доводить остаточно, що МГТ викликає деменцію. Воно лише показує зв'язок між цими двома явищами, а це означає, що, хоча зв'язок, мабуть, існує, необхідні додаткові дослідження, щоб точно знати, чи призводить МГТ безпосередньо до деменції.

У будь-якому разі, результати дослідження слугують черговим, не менш важливим, нагадуванням про потенційні наслідки лікування менопаузи. Є надія, що майбутні дослідження проллють більше світла на основні механізми і дадуть чіткіше уявлення про співвідношення ризику і користі під час використання МГТ, що зрештою дасть змогу ухвалювати правильніші рішення в галузі охорони здоров'я для жінок у всьому світі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.