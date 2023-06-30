Почалося ще 125 тис. років тому. Древні люди теж хворіли на "наші" сучасні болячки, і ось чому

В одній з печер у Франції знайшли скам'янілу кістку великого пальця неандертальця, понівечену та покручену, яка проливає світло на наших давніх родичів. Унікальною цю знахідку роблять ознаки остеоартрозу (ОА) — захворювання, яке уразило ліву руку цього гомініда.

Це перший зареєстрований випадок остеоартрозу пальців наших вимерлих родичів. Кістка, ретельно вивчена авторами нещодавнього дослідження, виявила явні ознаки цього захворювання, яке могло виникнути внаслідок багаторазових травматичних інцидентів, що виникали під час регулярного розбивання кременю, пише IFLScience.

Як наслідок, постраждала людина відчувала нестерпний біль, що перешкоджав її здатності виконувати повсякденні справи.

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Остеоартроз — це поширена хвороба, що часто уражає пальці рук і ніг. Дослідники стверджують, що неандертальці з їхніми коротшими кістками кінцівок були так само схильні до цієї виснажливої недуги. Однак досі схожих симптомів не виявляли на руках у представників цього виду.

Серія комп'ютерних томографій (КТ), проведених на стародавньому великому пальці, вік якого оцінюється в 125 000 років, виявила дегенеративні поверхні і кісткові вузлики, що дозволило авторам дослідження впевнено класифікувати спостережувану патологію як "відповідну остеоартрозу".

"Ця патологія є унікальною, виявленою у великому пальці неандертальця, хоча відомо, що остеоартроз зустрічається серед неандертальської популяції", — наголошують дослідники.

Заглиблюючись у витоки цього захворювання, вчені припускають, що, хоча неандертальці могли мати генетичну схильність до остеоартрозу, вона, ймовірно, не поширювалася на їхні руки. Крім того, вони виключають інші потенційні фактори ризику, такі як ожиріння або дефіцит вітаміну С, оскільки вони, як правило, не були поширені серед неандертальців.

Так дослідники припускають, що конкретний випадок остеоартрозу, про який йдеться, найімовірніше, став результатом надмірного навантаження на кисті.

"Остеоартроз міг загостритися через вік цієї людини та запальну реакцію, спричинену повторюваними рухами та інтенсивними вібраціями, спричиненими високочастотним постукуванням або іншими діями, пов'язаними з руками", — уточнюють вчені.

Вони також зазначають, що завдання, пов'язані з повторюваними рухами, такі як дублення шкур тварин, також можуть сприяти розвитку остеоартрозу. Однак визначити, який саме вид діяльності призвів до цієї патології, залишається складним завданням, оскільки переконливих доказів поки немає.

Хоча точну причину цього стану остаточно встановити неможливо, автори стверджують, що остеоартроз великого пальця неандертальця викликав би "значний біль" і значно ускладнював здатність виконувати повсякденні завдання.

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