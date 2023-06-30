На Місяці з'являться шукачі землетрусів: з їхньою допомогою можна виявити корисні копалини

Компанія з Австралії отримала гроші на розробку спеціальних зондів, які як павутина накриють поверхню Місяця.

Австралійська компанія Fleet Space отримала фінансування на розробку спеціальних сейсмічних станцій під назвою SPIDER ("павук" англійською), які наче павутина накриють поверхню Місяця. Вони повинні будуть виявляти землетруси на нашому супутнику і шукати корисні копалини. Ці космічні зонди будуть використовуватися в межах місячної програми NASA Artemis, пише Space.

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Компанія Fleet Space отримала грант у розмірі 2,6 млн доларів США від Австралійського космічного агентства на розробку спеціальних сейсмічних зондів, які фіксуватимуть землетруси на Місяці та шукатимуть під його поверхнею цінні ресурси.

Відомо, що перші три зонди SPIDER мають вирушити на Місяць у межах однієї з місій місячної програми Artemis як корисне навантаження на одному з поки що не обраних посадкових апаратів приватного підрядника. Випробування цієї технології відбудеться протягом одного місячного дня (це 14 земних днів).

Перші три зонди SPIDER повинні будуть відправиться на Місяць у межах однієї з місій місячної програми Artemis Фото: space.com

Протягом цього часу зонди реєструватимуть сигнали підземних поштовхів і скануватимуть надра Місяця в пошуках корисних копалин. Надалі планується створити цілу мережу таких зондів, які як павутина накриють частину поверхні нашого супутника. У майбутньому Компанія Fleet Space планує використовувати свої зонди і для пошуків цінних ресурсів на Марсі.

Також відомо, що австралійська компанія залучила ще 33 млн доларів США на створення мережі орбітальних супутників навколо Місяця, які також націлені на пошук корисних копалин.

NASA хоче повернути астронавтів на Місяць і висадити їх у районі південного полюса нашого супутника вже через півтора-два роки Фото: луна

До речі, перші сейсмометри на Місяці розміщували астронавти в межах програми "Аполлон" з 1969 по 1972 роки. Але їх відключили ще 1977 року, хоча вартість їхнього обслуговування за нинішнім курсом становила 5 млн доларів США на рік.

NASA хоче повернути астронавтів на Місяць і висадити їх у районі південного полюса нашого супутника вже через півтора-два роки, якщо все піде за планом.

Як уже писав Фокус, NASA в найближчому майбутньому не тільки хоче почати видобуток корисних ресурсів на Місяці і побудувати там цілий переробний завод.

А процес створення кисню на Марсі вже зміг налагодити марсохід NASA, як уже писав Фокус, і нещодавно йому вдалося добути з атмосфери планети вдвічі більше кисню.