Схожі на скибочки бекону. NASA показало дуже незвичайні хмари на Юпітері (фото)

Космічний апарат "Юнона" здійснив нове зближення з Юпітером і надіслав на Землю серію приголомшливих фотографій його атмосфери.

Нові зображення верхніх шарів атмосфери газового гіганта можна розглядати дуже довго і кожен тут може побачити щось особливе. У будь-якому разі хмари Юпітера завжди вражають різноманітністю форм і розмірів, пише Forbes.

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Космічний апарат "Юнона" здійснив чергове, 52-ге зближення з Юпітером, унаслідок якого камера апарату зробила нову серію приголомшливих фотографій газового гіганта, що є найбільшою планетою з усіх, що обертаються навколо Сонця.

Космічний апарат "Юнона" здійснив нове зближення з Юпітером і надіслав на Землю серію приголомшливих фотографій його атмосфери Фото: NASA

Тепер є можливість поглянути на верхні шари атмосфери Юпітера, завдяки фотографіям, зробленим крупним планом. Ці знімки камера "Юнони" зробила 23 червня, але знадобився майже тиждень, щоб обробити нові зображення, які прибули на Землю через 34 світлові хвилини.

Космічний апарат "Юнона" здійснив чергове, 52-ге зближення з Юпітером Фото: NASA

Наразі апарат "Юнона" перебуває на відстані 628 млн км від нас і продовжує розпочате ще 2016 року вивчення Юпітера та його супутників. Космічний апарат, вартістю 1,1 млрд доларів, обертається навколо Юпітера за еліптичною орбітою, що дає йому змогу час від часу здійснювати зближення з газовим гігантом. Повний оберт навколо планети "Юнона" робить за 32 земних дні.

Ці знімки камера "Юнони" зробила 23 червня, але знадобився майже тиждень, щоб обробити нові зображення Фото: NASA

Але зараз вчені зосередили свою увагу на вивченні головних супутників Юпітера — Ганімеда, Європи, Каллісто та Іо. До першого супутника "Юнона" близько підлетіла ще 2 роки тому, а до Європи — минулого року. До речі, саме Європа особливо цікавить науковців, адже це може бути світ, де можливо існує позаземне життя.

Але зараз вчені зосередили свою увагу на вивченні головних супутників Юпітера — Ганімеда, Європи, Каллісто та Іо Фото: NASA

У травні цього року, як уже писав Фокус, апарат "Юнона" підлетів до Іо на відстань у 35 тисяч км і зробив кілька фотографій об'єкта, який має на поверхні найбільше вулканів у Сонячній системі. До речі, виверження вулканів тут відбуваються постійно через гравітаційний вплив Юпітера.

Наразі апарат "Юнона" перебуває на відстані 628 млн км від нас і продовжує розпочате ще 2016 року вивчення Юпітера Фото: NASA

На дуже близькій відстані від Іо, а саме за 1500 км від поверхні супутника, апарат NASA опиниться 2 рази в найближчому майбутньому: наприкінці грудня цього року і на початку лютого 2024 року. Хоча в липні "Юнона" також має зробити фотографії Іо, але з набагато більш далекої дистанції.

Камера апарата зробила нову серію приголомшливих фотографій газового гіганта, який є найбільшою планетою з усіх, що обертаються навколо Сонця Фото: NASA

Як уже писав Фокус, у квітні цього року для вивчення трьох супутників Юпітера полетів космічний апарат JUICE. Особливістю цієї місії є те, що у 2034 році апарат вийде вперше в історії на орбіту навколо супутника іншої планети. Цим супутником буде Ганімед — найбільший супутник серед усіх відомих у Сонячній системі.

Але до цього часу апарат "Юнона" вже загине, адже його направлять у смертельне занурення в атмосферу Юпітера, де він і згорить.

Що стосується інших досліджень космосу, то Фокус уже писав про те, що вчені вважають, що на Марсі вода зникла не так давно і в майбутньому з'явиться знову на поверхні планети.