Полюбити математику. Вчені назвали простий спосіб змінити ставлення дитини до цього предмета

Аналіз майже півсотні досліджень показує, що всього одна проста хитрість зможе допомогти дитині не боятися математики.

Далеко не всім із нас математика у школі припадала до смаку: комусь не подобався вчитель, іншим — самі цифри. Так чи інакше, велика кількість школярів можуть не любити цей предмет, а часом і стресувати через нього. У новому дослідженні вчені вивчили майже півсотні досліджень, щоб виявити одну хитрість, яка допоможе змінити ставлення до математики, пише Daily Mail.

Група дослідників з Університету Анталії Белек у Туреччині об'єднала результати 55 досліджень з усього світу, в яких загалом взяли участь майже 78 000 молодих людей, від вихованців дитячих садків і до студентів університетів. Результати дослідження свідчать про те, що діти краще справляються з математикою, коли ключовою частиною їхніх уроків є музика.

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Автори дослідження виявили, що музика має особливо доброчинний вплив на дітей молодшого віку, які лише вивчають основи арифметики. Передбачається, що це може бути пов'язано з тим, що математика стає більш захопливою, музика підтримує інтерес учнів і допомагає їм послабити страх або занепокоєння.

В аналіз дослідники включили три типи музичних інтервенцій. Перший являв собою типовий урок музики, на якому діти співають, слухають і складають музику. Другий включав інструментальне втручання, коли діти вчилися грати на музичних інструментах індивідуально або у групах. Третій являв собою музично-математичне втручання, у якому музика була інтегрована в уроки математики.

Під час останнього сценарію учні проходили тести з математики до і після участі в інтервенції. Далі дослідники порівняли зміну їхніх результатів зі змінами у реципієнтів, які не брали участь в інтервенції. Результати дослідження свідчать про те, що використання музики, на окремих уроках або уроках математики, з часом асоціювалося з більшим покращенням математики.

Автори дослідження виявили, що інтегровані уроки насправді мали найбільш відчутний ефект. Так, близько 73% учнів, які відвідують інтегровані уроки, навчалися значно краще, ніж підлітки, у яких не відбувалося жодного втручання.

Близько 69% реципієнтів, які вчилися грати на інструментах, і 58% реципієнтів, які відвідують заняття з музики, також покращили свої результати, у порівнянні з реципієнтами, які не отримували музичного втручання.

Дослідники також виявили, що музика суттєво допомагає у вивченні арифметики, ніж будь-яких інших видів математики. Результати свідчать про те, що музична терапія має більший вплив на молодших школярів, які вивчають базові поняття.

За словами співавторки дослідження, докторки Айчі Акіни, математика і музика мають багато спільного, наприклад, використання символів. Вчена припускає, що арифметика може особливо добре піддаватися навчанню у поєднанні з музикою, оскільки основні поняття, такі як дроби й відносини, є фундаментальними й для музики.

Автори дослідження вважають, що вчителям математики та музики варто спільно планувати свої уроки, щоб зменшити занепокоєння і страхи учнів щодо математики, а також підвищити загальну успішність у класі.

Раніше Фокус писав про те, що вчений розповів, як математика допоможе в пошуках кохання.