Загинули навіть мухи. Найсмертоносніше озеро на Землі занапастило 1746 людей і все живе за 25 км

Очевидці розповідають, що місце навколо водойми було настільки страхітливо тихим, що не видно було навіть мух — вони теж загинули.

Ця моторошна історія сталася 21 серпня 1986 року, коли дивний гуркітливий шум пролунав біля озера Ньос на північному заході Камеруну. Наступного ранку 1746 осіб і понад 3,6 тисячі голів худоби в межах 25 кілометрів від озера були знайдені мертвими, пише IFLScience.

За словами фермера, який жив у будинку із сирцевої цегли на скелі, Ефріама Че, близько 9-ї години вечора він почув дивний гуркіт, якому, втім, не надав значення і ліг спати. Прокинувшись наступного дня, він попрямував до водоспаду, але виявив, що він дивним чином висох. Не менш дивним здавалося й те, що на вулиці було надзвичайно тихо — не було чути ні птахів, ні тварин, ні навіть комах.

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З жахом чоловік продовжив спускатися в напрямку села і почув несамовитий крик. Пізніше він виявив пастушку Халіму Сулей, яка жила у селі. Жінка кричала, відчайдушно закликаючи про допомогу, а навколо неї були трупи трьох десятків членів її сім'ї й близько чотирьох сотень голів великої рогатої худоби. Дивним здавалося те, що над трупами навіть не літали мухи — пізніше стало зрозуміло, що це тому, що вони також загинули.

Подібні до цієї історії розповіли й інші, з тих, кому вдалося вижити. Мертві тіла були всюди: хтось був у будинках, хтось зовні, також всюди лежали тіла тварин — корів, собак та інших. За словами ще одного очевидця подій, з усієї їхньої величезної сім'ї загинули 53 людини, трьом дивом вдалося вижити.

Надзвичайно дивним здавалося те, що на тілах не було жодних ознак боротьби. Єдиними підказками були моторошний гуркіт о 9-й годині вечора, запах тухлих яєць і дивні сліди на тілах мертвих і тих, кому вдалося вижити. За словами однієї жінки, коли вона прокинулася, на її лівій руці були опіки, проте на час пробудження вона вже не відчувала болю, а рука мала такий вигляд, наче майже згнила від ран.

Ніхто не міг зрозуміти, що сталося насправді, а тому люди припустили, що це була хімічна атака. Утім, були й більш забобонні теорії. Серед тих, хто вижив, здебільшого були люди, яким швидко вдалося знайти височину далеко від озера. Деякі з тих, хто вижив, також зазначали, що бачили якусь хмару газу, яка котилася від озера з жахливою швидкістю. Також деякі з очевидців втратили свідомість, а потім просто прокинулися посеред сотень трупів.

Найближчими тижнями до озера Ньос прибули вчені. Вони виявили сотні розкиданих всюди тіл і озеро, вода якого з синьої стала червоною. З тих, кому пощастило вижити, багато хто страждав від блювоти й галюцинацій, і відчував симптоми, схожі з симптомами отруєння вуглекислим газом.

Дослідники взяли проби води з озера і виявили, що воно розташовувалося в кратері вулкана, який виділяв CO2. Як правило, вулканічні озера виділяють газ, коли вода збовтується і хлюпається, проте озеро Ньос було надзвичайно тихим. У результаті вуглекислий газ у відкладеннях накопичувався десятиліттями й нікому про це не було відомо.

Все ще залишається загадкою, що саме того дня потривожило озеро. Припускають, що це міг бути зсув ґрунту або просто раптовий викид газу, однак коли вибух усе ж стався, це вивільнило близько 1,2 кубічних кілометрів CO2 всього за 20 секунд. Вуглекислий газ вирвався на свободу і буквально душив усе на своєму шляху. Газ щільніший за навколишнє повітря, тому він щадив тих, хто стояв або перебував на височині, а той, хто спав на підлозі, ніколи більше не прокидався.

Більш ранні дослідження також показали, що озеро Ньос не єдина подібна водойма у світі. Ще одне таке озеро Ківу розташоване між Демократичною Республікою Конго та Руандою. Науковці виявили, що масові вимирання тут відбувається приблизно кожні тисячу років, а тому дослідники не мають сумнівів, що вибух колись повториться, вони просто не знають коли.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як змінюється розкладання людського тіла в морській воді.