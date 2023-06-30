Плоть злітає з кісток. Вчені розповіли, як змінюється розкладання людського тіла у морській воді

Дослідники детально описали, що станеться з людськими останками, якщо вони опиняться на морському дні.

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28 червня Берегова охорона США повідомила про те, що серед уламків підводного апарата "Титан", який прямував до "Титаніка", але зазнав аварії, виявлено "ймовірні людські останки". Зазначається, що тепер їх доправлять на борту корабля в порт у Сполучених Штатах, де передадуть судмедекспертам для проведення тестування та аналізу, пише Daily Mail.

Виходячи з цих останніх подій, вчені вирішили нагадати, що відбувається з людськими останками, якщо вони опиняються у морі, і як змінюється розкладання наших тіл. За словами дослідників, у холодній воді дія бактерій, що спричиняють здуття тіла газами, може бути пригнічена, і до такої міри, що тіло фактично залишиться лежати на морському дні.

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Приблизно через тиждень шкіра на людському тілі вбере воду і відшарується від тканин, що дасть змогу морським мешканцям, зокрема рибам, крабам і морським вошам, вдосталь поласувати відкинутою плоттю.

Дослідники також зазначають, що холодна вода сприяє утворенню жирової тканини — речовина з мильною воскоподібною консистенцією, що утворюється у тілі та допомагає захистити його від розкладання. Наприклад, раніше вченим вдавалося витягти тіла повністю недоторканими з води з температурою нижче 7°C навіть за кілька тижнів, а впізнавані скелети були виявлені через 5 років.

Водночас тропічні води, наприклад, Аравійське море, по-різному впливатимуть на розкладання тіл. Учені припускають, що в таких водах тіло, ймовірно, спливе вже через три або чотири дні на поверхню, де зазнає впливу морських птахів і ударів хвиль.

Процес розкладання тіла, або гниття, дає змогу некрофагам буквально розібрати тіло на шматки протягом лише кількох тижнів, а кістки, що залишилися, знову опустяться на морське дно. Опинившись там, вони будуть поступово ховатися під морським мулом. Для розкладання кісток може знадобитися від кількох місяців до кількох років залежно від рівня кислоти у воді.

Дослідники зазначають, що занурення тіла у воду, по суті, має тенденцію сповільнювати швидкість розкладання людського тіла. Однак це станеться лише за умови, що на цей процес не вплинуть інші чинники дикої природи, наприклад, хижі тварини або певні мікроорганізми.

Моря та океани зазвичай знижують температуру людського тіла, це зі свого боку уповільнює ріст бактерій, що призводить до повільнішого процесу розкладання. Однак після вилучення з води тіло людини може почати розкладатися значно швидше, ніж поки воно перебувало під водою.

Учені також зазначають, що в теплому мілководді розкладання людського тіла відбувається настільки швидко, що тіло може спливти на поверхню вже за два або три дні. Однак холодна вода значно сповільнить розкладання — наприклад, люди, які потонули в озерах із глибиною близько 30 метрів і більше, можуть і зовсім ніколи не спливти на поверхню, оскільки вага води не дасть змоги останкам знову піднятися.

Раніше Фокус писав про те, чому судна губляться в океані і їх так важко знайти.