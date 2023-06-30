Око за око. Як найвідоміший примірник законів, Кодекс Хаммурапі, вплинув на нашу сучасність

Хаммурапі, шостий цар Вавилону, залишив слід у стародавньому світі завдяки своєму Кодексу законів. Цей юридичний збірник, що охоплює широкий спектр суспільних і правових питань, вирізняється не лише своєю ґрунтовністю, але й твердженням про божественне авторство.

Хоча Кодекс законів Хаммурапі належить до найвідоміших стародавніх правових збірників, важливо зазначити, що він не є найдавнішим. Насправді він є продовженням щонайменше двох попередніх кодексів законів: Законів Ур-Намми (близько 2100 р. до н. е., Ур) та Законів Ліпіт-Іштар (близько 1930 р. до н. е., Ісін), пише Ancient Origins.

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Хаммурапі приписував авторство Кодексу Шамашу, вавилонському богу справедливості та сонячному божеству. За месопотамськими віруваннями, денне всевідання Шамаша наділяло його здатністю розпізнавати обман і брехню, що робило його втіленням правди і справедливості, оскільки він головував на суді як над смертними, так і над богами. Хоча Шамаш також асоціювався з підземним світом і відпочивав уночі, його шанували переважно як бога-віщуна.

Кодекс Хаммурапі — одна з найбільш ранніх зафіксованих правових систем — свідчить про усвідомлення давніми месопотамцями необхідності створення зводу законів для регулювання життя суспільства. Його часто називають віхою в кодифікації законів, що стала першу спробу упорядкування та систематизації законів.

Хоча вона не відповідає сучасній структурі класифікації правових норм за конкретними предметами, це значним кроком вперед у систематичному записі та збереженні правових принципів. Цей новаторський підхід заклав основу для наступних правових кодифікацій, надаючи схему для структурування правових принципів і відповідних покарань.

Кодекс Хаммурапі створив прецедент для майбутніх правових кодексів і став джерелом натхнення для розвитку правових систем різних цивілізацій Фото: Left; © Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons Right; Gabriele Barni/ CC BY 2.0

Кодекс Хаммурапі створив прецедент для майбутніх правових кодексів і став джерелом натхнення для розвитку правових систем різних цивілізацій. Попри стрімкий занепад його імперії, Кодекс законів Хаммурапі витримав невблаганний плин часу і був віднайдений у 20 столітті завдяки копіткій роботі археологів. Цей звід законів окреслював коло правопорушень та відповідних покарань. Наприклад:

"Якщо в домі людини спалахне пожежа, а людина, яка прийшла допомогти загасити її, забажає домашнього начиння, що належить господареві, то ця людина повинна бути кинута в цей самий вогонь" (Кодекс законів Хаммурапі, Закони, 25).

Хоча деякі покарання в Кодексі Хаммурапі, такі як принцип "око за око", можуть здатися надмірно суворими за сучасними мірками, вони задумані як фактор стримування, щоб запобігти ще гіршим актам відплатного правосуддя з боку скривджених сторін.

Кодекс Хаммурапі

Під час свого правління Хаммурапі користувався божественною пошаною своїх підданих, а його царська особа була у великій пошані в усьому його царстві. За його життя вшановували пам'ять трьох найважливіших досягнень: забезпечення перемоги у війні, встановлення миру та відстоювання справедливості. Однак після його смерті його військові завоювання применшили, а його репутація доброзичливого короля і квінтесенції законодавця стала головним постулатом його безсмертної спадщини.

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