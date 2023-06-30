Позаземне життя може ховатися в цих 4 дивних місцях у нашій Сонячній системі

Якщо на інших планетах нашої Сонячної системи є життя, нещодавні дослідження свідчать, що воно може з'явитися справді в незвичних місцях.

Коли справа доходить до пошуку позаземного життя в нашій Сонячній системі, то основну увагу звертають на Марс. Тут потенційно могло існувати мікробне життя в далекому минулому, адже на Червоній планеті, як відомо, колись була рідка вода. Але нещодавні дослідження припускають, що позаземне життя можна виявити на інших незвичайних світах у нашій зоряній системі, пише Inverse.

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Якщо десь у нашій Сонячній системі й існує позаземне життя, то воно може виявитися більш дивним і більш витривалим, ніж можна собі припустити.

Супутник Сатурна — Енцелад

Супутник Сатурна — Енцелад Фото: NASA

У нещодавньому дослідженні, опублікованому у виданні Nature Astronomy, вчені припустили, що необхідний елемент для появи й розвитку життя міститься в підземному океані на супутнику Сатурна — Енцеладі. Зокрема, вчені виявили наявність фосфору у виверженнях із тріщин у крижаній оболонці супутника.

За словами вчених, фосфор є ключовим елементом для розвитку життя. Разом із киснем він утворює фосфат, молекулу, яка становить основу ДНК і допомагає формувати клітинні мембрани. У той час як у земних океанах багато фосфору і фосфатів, фосфор уперше був виявлений в океані іншого світу.

Як показало моделювання, в океані під крижаною корою Енцелада може бути приблизно в 100 разів більше фосфатів, ніж на Землі. Тобто тут може бути життя. Детально про це дослідження Фокус уже писав.

Венера

Венера Фото: NASA/JPL-Caltech

Хоча багато вчених категорично відмовляються вірити в те, що на Венері, зокрема в її хмарах може існувати життя, є дослідники, які продовжують шукати протилежні докази.

Наприклад, нещодавнє дослідження американського астронома Сари Сігер припускає, що основні будівельні блоки життя можуть вижити в токсичних хмарах Венери. Учені помістили деякі важливі компоненти ДНК і РНК в умови, аналогічні тим, що існують у верхніх шарах атмосфери Венери, де панує сірчана кислота, і ці молекули вижили. Тож учені вважають, що життя справді може існувати в хмарах Венери, але ці організми пройшли зовсім інший еволюційний шлях і мають зовсім не такий вигляд, як може виглядати життя в нашому уявленні. Детально про це дослідження Фокус уже писав.

Супутник Сатурна — Титан

Супутник Сатурна — Титан Фото: NASA/Cassini

Хоча найбільший супутник Сатурна Титан схожий на Землю в тому, що тут є океани, моря, озера і річки і навіть йде дощ, є одна проблема. У цих водоймах міститься рідкий метан і етан і тут випадають метанові дощі. А за температури в мінус 300 градусів вода замерзає до стану каменю. Але це не виключає наявності тут позаземного життя.

Але нещодавно з'явилася теорія, що в кратері Селк на Титані (його діаметр 90 км) могли з'явитися потрібні складові для появи життя завдяки зіткненню, яке і сформувало цей кратер.

Ця ударна подія, згідно з новою гіпотезою, залишила суспензію рідкої води та рідкого метану, яка зберігалася у вигляді озера впродовж тисяч років, і потенційно тут могли початися біохімічні реакції.

Згідно з іншою теорією, під поверхнею Титана також можуть бути умови для розвитку життя завдяки геотермальним джерелам. Але місцеве життя, найімовірніше, також сильно відрізняється від того життя, яким ми його собі уявляємо. Як уже писав Фокус , на Титані відбувається щось дивне і вчені не можуть пояснити вітер на цьому супутнику Сатурна.

Місяць

Місяць Фото: NASA

Нещодавно вчений Прабал Саксена з NASA заявив про те, що на Місяці може існувати життя. І ці мікроорганізми ховаються всередині постійно затінених картерів недалеко від південного полюса Місяця. Згідно з цією версією, мікроорганізми на Місяці могли з'явитися внаслідок того, що їх сюди доставили астронавти місії "Апполон". Або ж ці мікроби прилетіли "верхи" на метеоритах, які відкололися від Землі в далекому минулому.

Хоча вчені вважають, що малоймовірно, що ці мікроби змогли вижити в суворих умовах Місяця, але така можливість залишається. І майбутні пілотовані місії на наш супутник, як вважають учені, також можуть завезти на Місяць мікробне життя із Землі. Детально про цю теорію Фокус уже писав.

Що стосується Марса, то, як уже писав Фокус, життя на цій планеті ще можна виявити, вважають вчені. Також на Марсі можуть у майбутньому знову з'явиться річки й озера з води.