Космічні перетворення. Майбутні жителі Марса стануть зовсім іншим видом людини — і ось чому

Учені вважають, що жителі Червоної планети перестануть бути людьми. До речі, інопланетяни, найімовірніше, вже пережили такі метаморфози.

Уже відомо, що Марс — це не та планета, на якій би хотілося провести відпустку, а вже тим більше жити там. Проте різні космічні агентства, особливо NASA і приватні компанії, особливо SpaceX, націлені на освоєння Марса і створення тут постійної людської колонії. Але вчені вважають, що існує ймовірність того, що майбутні жителі Марса перетворяться на абсолютно новий вид людини і для цього є причини, пише Nautilus.

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Незважаючи на те, що багато вчених вважають, що на Марсі можна створити справжню дослідницьку колонію, яка дасть змогу багато чого довідатися про планету, не всі згодні з таким твердженням.

Наприклад, відомий британський астрофізик Мартін Ріс припускає, що до 2100 року на Червоній планеті дійсно з'явиться невелика колонія. Але, найімовірніше, тут житимуть люди, які просто хочуть або прославитися, або спробувати вижити на іншій, дуже негостинній планеті.

За словами Ріса, наукових баз і дослідницьких колоній, де б жили професійні вчені та астронавти, не варто очікувати на Марсі в найближчому майбутньому. І все впирається в гроші. Це надто дороговартісні місії, тому космічні агентства не зможуть реалізувати свої амбітні плани. Хоча, можливо, якісь подібні бази і будуть, але тут житиме дуже мало людей. З іншого боку, приватні компанії зможуть побудувати окремі бази для людей, які хочуть полетіти із Землі.

Вчений вважає, що переважна більшість людей, які живуть на Марсі, буде такими собі шукачами пригод, які зможуть витратити свої гроші не тільки на саму подорож, а й на те, що вони модифікують свої тіла, щоб вижити в суворих умовах планети.

"Ці колоністи зможуть використовувати найпередовіші технології, щоб стати генетично модифікованим видом. Вони будуть з часом ще більше змінюватися і стануть абсолютно новим видом людини протягом кількох сотень років", — каже Рис.

Учені вважають, що жителі Червоної планети перестануть бути людьми. До речі, інопланетяни, найімовірніше, вже пережили такі метаморфози Фото: wikipedia

Вчений припускає, що майбутні марсіанські колоністи згодом можуть вирішити взагалі відмовитися від тіл із плоті та крові, і замінять усі складові частини організму електронікою, тобто перетворяться на таких собі марсіанських кіборгів.

"У такому вигляді ці люди зможуть стати практично безсмертними і з їхньою допомогою людство зможе продовжити колонізацію інших планет поза Сонячною системою в далекому майбутньому. Це може дозволити людству отримати колонії по всьому Чумацькому Шляху", — каже Рис.

Також учений вважає, що в далекому майбутньому такі люди-кіборги зустрінуть у космосі представників позаземних цивілізацій, які будуть чимось схожі на них. Згідно з теорією Ріса, будь-який інопланетний вид лише на деякий час у своїй еволюції залишається органічним видом. Щоб полетіти до інших зірок інопланетяни також повинні змінити свої тіла.

"Найімовірніше тому ми їх поки що не знайшли. Ми просто шукаємо не те, що потрібно. Інопланетяни вже давно інші", — вважає Ріс.

Учений вважає, що в далекому майбутньому такі люди-кіборги зустрінуть у космосі представників позаземних цивілізацій, які будуть чимось схожі на них Фото: Live Science

За словами біолога Скотта Соломона, якщо на Землі станеться якась катастрофа, то колонізація Марса стане єдиним виходом для людей. Але стратегія, спрямована на збереження людського виду, може в кінцевому підсумку змінити нас назавжди. І люди перестануть бути людьми в тому вигляді, в якому ми існуємо зараз.

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