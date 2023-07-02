"Невидима" рослинна технологія доісторичних людей: як виготовили перші тканини та шнурки

Висвітлюючи приховану главу в історії людства, експериментальне дослідження розкриває дивовижне використання рослинних волокон доісторичними суспільствами в Південно-Східній Азії.

Дослідницька група на чолі з Герміною Хауфлер (Hermine Xhauflair) з Університету Філіппін виявила мікроскопічні ознаки використання рослин, що проливає світло на технологічну вправність доісторичних спільнот. Дефіцит збережених рослинних матеріалів в археологічних джерелах, особливо в тропічних регіонах, довгий час ускладнював наше розуміння та вивчення цих технологій. Однак Хауфлер та її колегам вдалося виявити непрямі сліди цієї невловимої техніки в Південно-Східній Азії, значно відсунувши її хронологічні межі назад, пише Phys.org.

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Дослідники зосередили свою увагу на стародавніх артефактах, знайдених у печері Табон, розташованій у Палавані, Філіппіни, віком близько 39 000 років. Ці кам'яні інструменти мали прямі ознаки мікроскопічних пошкоджень, отриманих під час використання.

Науковці, усвідомлюючи, що сучасні корінні громади регіону все ще використовують рослинні волокна з таких матеріалів, як бамбук і пальма, для різних цілей, прагнули відтворити ці методи експериментально.

Знімаючи з рослин жорсткі стебла і перетворюючи їх на гнучкі волокна для плетіння та зав'язування, люди залишали на кам'яних інструментах, які використовували для обробки, виразний малюнок мікроскопічного зносу. Дивовижно, але цей самий малюнок виявлено на трьох кам'яних артефактах, знайдених у печері.

Завдяки цьому відкриттю, дослідження розкриває один із найдавніших прикладів волоконної технології в Південно-Східній Азії, показуючи неабиякий технічний досвід доісторичних суспільств, які процвітали близько 39 000 років тому.

Не менш важливим є методологічний прорив, якого досягли дослідники, оскільки він дає змогу виявити приховані залишки стародавніх рослинних технологій. Майбутні дослідження обіцяють пролити додаткове світло на часові межі та географічну поширеність цих технологій, а також з'ясувати, чи є сучасні звичаї в цьому регіоні продовженням безперервної традиції.

Вчені зазначають: "Це дослідження значно розширює уявлення про давність волоконних технологій у Південно-Східній Азії, тим самим припускаючи, що доісторичні групи, які населяли печеру Табон, володіли можливостями для виготовлення різних предметів першої необхідності. Вони не тільки могли виготовляти кошики і пастки, але й використовували свої знання для будівництва жител, вітрильних човнів, полювання з луком і створення композитних об'єктів".

Технологія невидимих рослин доісторичних Філіппін

Цим твердженням дослідники наголошують на багатогранній і незамінній ролі, яку стародавні рослинні технології відігравали в житті доісторичних мешканців печери Табон.

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