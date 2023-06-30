Зв'язок давніший за перші поселення: знайдено докази складної взаємодії між круками та людьми

Вчені розпочали дослідження, щоб заглибитися у стосунки, які існували між людьми та круками. Ці зв'язки зав'язалися ще до заснування перших неолітичних поселень, що свідчить про раннє формування різноманітних взаємодій між людьми та дикими тваринами.

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Міжнародна команда експертів з Тюбінгенського, Гельсінського та Орхуського університетів співпрацювала над цим дослідженням, що дозволило по-новому поглянути на історичні взаємодії. Їхні висновки надають переконливі докази того, що понад 30 000 років тому круки відігравали важливу роль у прибиранні людських відходів та харчуванні рештками мамонтів, які викидали мисливці, пише SciTechDaily.

Ці унікальні стосунки розгорнулися на території сучасної Моравії, розташованої в Чеській Республіці.

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Велика кількість воронових кісток, знайдених на цих археологічних розкопках, свідчить про те, що птахи, зі свого боку, слугували додатковим джерелом харчування і, ймовірно, набули значущості в культурних та ідеологічних віруваннях цих стародавніх спільнот.

Дослідницьким проєктом керують доктор Кріс Бауманн, який зараз проводить дослідження в університетах Тюбінгена та Гельсінкі, і доктор Шумон Т. Хусейн з Орхуського університету, фахівець з історичних взаємодій між людьми і тваринами. Вони співпрацюють з професором Ерве Бохеренсом з Тюбінгенського університету та Центру еволюції людини та палеосередовища Сенкенберга.

У попередньому дослідженні доктор Кріс Бауманн представив комплексну концепцію, яка демонструє, що співіснування тварин і людей сягає глибин плейстоценової епохи. Бауманн стверджує, що ці відносини, ймовірно, відігравали фундаментальну роль у формуванні ранніх екосистем.

Круки, відомі своєю допитливою та адаптивною поведінкою, можуть похвалитися різноманітним раціоном. Тому їхні кістки у значній кількості знайдено на археологічних розкопках Передмості, Павлова I та Дольні Вестоніце I, розташованих у південній Моравії.

Відносини між людьми, круками та іншими тваринами 30 000 років тому Фото: University of Tübingen

Дослідницька група визнала велику кількість решток круків на цих ділянках дивовижною, особливо з огляду на часовий період. Доктор Хусейн припускає, що ці круки, ймовірно, жили відносно близько до людей, можливо, їх приваблювали їхні поселення та діяльність.

Для подальшого дослідження команда проаналізувала кістки дванадцяти звичайних круків, отримані з археологічних розкопок. Вивчаючи стабільні ізотопи азоту, вуглецю та сірки в кістках, вони визначили структуру харчування птахів.

Результати показали, що ці ворони переважно харчувалися м'ясом великих травоїдних тварин, зокрема, мамонтів, що збігається з дієтичними вподобаннями людей тієї епохи. Доктор Бауманн припускає, що круків, ймовірно, приваблювала близькість людських стоянок через наявність туш мамонтів.

Дослідники зазначають, що поведінка цих круків демонструвала синантропію, що вказує на те, що птахи отримували вигоду від спільного використання екосистеми з людьми-мисливцями-збирачами.

І навпаки, люди отримували вигоду з цих відносин, можливо, відловлюючи круків заради їхнього м'яса та пір'я. Такі висновки проливають світло на динаміку екосистем ранніх мисливців-збирачів.

Доктор Бауманн наголошує, що помилково вважати, що ранні люди-збирачі співіснували в незайманому природному середовищі. Навпаки, дані свідчать про те, що людська діяльність формувала і змінювала екосистеми протягом щонайменше 30 000 років, а це мало далекосяжні наслідки для інших організмів.

Надання людиною харчових відходів створило стабільне джерело існування для дрібних некрофагів, сприяючи появі нових кормових ніш, пристосованих до присутності людини. З часом ці ніші набували все більшого значення для певних видів, одночасно переплітаючись з людською культурою.

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