Європейська відповідь NASA: який вигляд має нова потужна космічна ракета Ariane 6 (фото)

Європейське космічне агентство (ЄКА) показало свою нову ракету на стартовому майданчику в Південній Америці.

ЄКА оприлюднило перші фотографії нової потужної ракети Ariane 6, яка перебуває в зібраному вигляді на стартовому майданчику космодрому Куру (Французька Гівана, Південна Америка). Нову космічну ракету готують до перших випробувань роботи двигунів, які мають відбутися в липні, пише Space.

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Це перша фотографія важкої ракети-носія Ariane 6 у вертикальному положенні на стартовому майданчику. Цю ракету почали створювати ще на початку 2010-х років, і вона має замінити собою ракету-носій Ariane 5. У ЄКА кажуть, що тепер корисні вантажі, зокрема супутники, можна буде доправляти на різні орбіти і на різну висоту в космос, при цьому вартість запусків буде набагато дешевшою.

Ракета-носій Ariane 6 Фото: ESA

На цьому знімку ракета Ariane 6 показана поруч зі спеціальною будівлею, в якій зберігають ракету-носій перед випробуваннями. Для переміщення ракети на стартовий майданчик для проведення запуску двигунів використовуються спеціальні рейки.

Ракета-носій Ariane 6 Фото: ESA

Наразі необхідно провести серію тестових запусків двигуна, перед тим, як ракета вперше зможе полетіти в космос у межах випробувального польоту. Спочатку такий запуск планували здійснити ще 2020 року, але потім його неодноразово переносили. Зараз інженери з ЄКА націлені на те, щоб відправити Ariane 6 у космос у другому кварталі 2024 року.

Поки що, згідно із заявою ЄКА, ракета не готова вирушити в політ, і, окрім випробувань двигунів, проводиться перевірка міцності конструкції та працездатності її основних компонентів. Також інженери тестують міцність і надійність інфраструктури, необхідної для запуску.

Ракета-носій Ariane 6 Фото: ESA

Ракету Ariane 6 побудувала компанія ArianeGroup на замовлення ЄКА. Основна частина ракети і розгінні ступені були відправлені до Французької Гвіани і зібрані горизонтально. Потім ракету перемістили на стартовий майданчик, де розташували вертикально. Після цього були прикріплені твердопаливні прискорювачі та корисне навантаження. Згідно із заявою ЄКА, це перший раз, коли ракета Ariane збирається горизонтально, що скорочує час і вартість запуску в космос.

Нагадуємо, що 1 липня в космос полетів новий космічний телескоп "Евклід", створений ученими з ЄКА. Він допоможе знайти темну енергію і темну матерію у Всесвіті.