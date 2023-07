Наукове фіаско. Почесного Гарвардського вченого, який вивчає нечесність, викрили на брехні

Наукову спільноту сколихнуло повідомлення про те, що шановна біхевіористка підтасувала результати дослідження 2012 року.

Вчена-біхевіористка з Гарварда, вельми шанована у наукових колах і відома своїм ретельним вивченням чесної поведінки людей. Яким же було здивування наукової спільноти, коли її саму звинуватили у брехні — припускають, що вчена-біхевіористка Гарвардської школи бізнесу Франческа Джино підтасувала результати власного дослідження, опублікованого ще 2012 року, пише Futurism.

Уперше звинувачення на адресу вченої прозвучали у блозі, який ведуть кілька інших дослідників. Пізніше вони також були опубліковані в Chronicle of Higher Education. У статті йдеться про те, що 2012 року Джино з двома іншими вченими-біхевіористами опублікували дослідження, засноване на вивченні нечесності людей під час заповнення бланків страхової. Тоді вчені стверджували, що люди, які підписують обіцянку чесності перед заповненням форм, з більшою ймовірністю будуть правдивими, ніж ті, хто підписує їх після заповнення документів.

Зазначимо, що дослідження було опубліковано 2012 року в Proceedings of the National Academy of Sciences і ґрунтувалося на даних страхової компанії, яка вивчала, наскільки чесно клієнти повідомляли про пробіг та інші ключові показники.

У 2021 році вчені дійшли висновку, що результати цього дослідження сфабрикували, і тому є вагомі докази. Про це вони написали у своєму анонімному пості. Після цієї публікації журнал відкликав образливе дослідження.

Саме скандальне дослідження стверджує, що дані були надані безпосередньо споживачами, проте дослідники, які викрили Джино у брехні, вважають, що є вагомі докази, що хтось з авторів дослідження підробив його результати.

За словами фахівчині з поведінки з Вортона Моріс Швейцер, це фіаско сколихнуло академічну спільноту, бо у Джино безліч співробітників, статей, і вона справді є "провідним ученим у цій галузі". Інші дослідники також стверджують, що вони були шоковані звинуваченнями на адресу Джино, хоча і визнають, що методологія, яку вона використовує, заснована на опитуваннях, по суті, може давати вельми сумнівні результати.

Зазначимо, що наразі Франческу Джино відправили в академічну відпустку, поки проводять розслідування і перевіряють результати дослідження 2012 року.

