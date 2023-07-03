Дивне явище на Сатурні: щорічно на планету випадає 1000 тонн алмазів у вигляді дощу

Незвичайна погода призводить до того, що на таких планетах, як Сатурн, постійно йдуть зливи з дорогоцінного мінералу.

Вчені вважають, що поєднання дивної погоди і незвичайних хімічних реакцій може призвести до того, що на Сатурні та інших подібних газових гігантах йдуть дощі з алмазів, пише Express.

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Як показують дослідження двох газових гігантів, Сатурна і Юпітера, в їхніх атмосферах міститься дуже багато кристалічного вуглецю. Коли тут блискавки потрапляють у газоподібний метан, то від нього відокремлюється вуглець, який твердне під час падіння донизу і перетворюється на алмаз.

Сатурн Фото: NASA

За словами Кевіна Бейтса з Лабораторії реактивного руху NASA, алмази, зокрема на Сатурні, падають донизу у вигляді дощу, а потім перетворюються на рідке море в гарячому ядрі планети. Щось подібне відбувається і на Юпітері. За оцінками вчених, найбільші "краплі" такого алмазного дощу приблизно 1 см у діаметрі. За словами Бейтса, щорічно на Сатурні випадає приблизно 1000 тонн алмазів у вигляді дощу на рік.

Вчені проаналізували атмосферні явища на Сатурні, а також вивчили дані про те, як поводиться вуглець у різних умовах. Вони дійшли висновку, що стабільні кристали алмазів з'являються спочатку у верхніх шарах атмосфери планети, де внаслідок хімічних реакцій, спричинених ударами блискавок, від метану відділяється вуглець.

Юпітер Фото: NASA

Цей вуглець починає падати вниз і приблизно через 2500 км перетворюється на графіт, потім ще приблизно через 6000 км він перетворюється на алмаз. Цей алмазний дощ падає вниз ще на відстань у 30 тисяч км (радіус Сатурна майже 60 000 км).

Коли алмази досягають такої глибини, то вони під впливом величезного тиску і високої температури вже не можуть залишатися твердими і поступово переходять у рідкий стан у надрах Сатурна, і, як вважають учені, і Юпітера.

Але є дві планети в Сонячній системі, де також ідуть дощі з алмазів, але на відміну від Сатурна і Юпітера, вони не залишаються завжди твердими. Це дві найдальші від Сонця планети — Уран і Нептун.

Нептун Фото: wikipedia

Низькі температури на цих планетах не дозволяють алмазам розплавитися. Вчені вважають, що деякі алмази, що падають у вигляді дощу на Урані та Нептуні, можуть досягати за розміром мільйона каратів.

Фокус уже писав про ще одну планету Сонячної системи, яка також приховує ще дуже багато таємниць — Венеру. За весь час досліджень планети тільки кілька космічних зондів змогли зробити унікальні знімки Венери.

Що стосується знімків планет, то, як уже писав Фокус, космічний телескоп Вебб вперше зробив фотографію Сатурна в інфрачервоному діапазоні світла. Цей знімок сильно відрізняється від усіх відомих фотографій газового гіганта.