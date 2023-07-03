Виживає найсильніший. Учені розкрили секретний механізм організму для захисту ембріона

Під час нового дослідження було виявлено самовіддану клітину, покликану захищати вразливий ембріон, що росте.

Новаторське дослідження виявило новий тип клітин у людських ембріонах, які, мабуть, захищають ембріон, що розвивається, від пошкоджень. Це відкриття може прокласти шлях для майбутніх досліджень у сфері підвищення безпеки плода під час вагітності, пише ScienceAlert.

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Кожна людина починає свій шлях у вигляді самотньої мікроскопічної клітини, яка розмножується і диференціюється в спеціалізовані типи. Під час недавнього дослідження вчені виявили новий тип клітин, який не вписується у звичну картину в 5-денних ембріонах.

Ці особливі клітини містять "стрибучі гени" — нестандартні фрагменти ДНК, які копіюються і знову вбудовуються в геном. Хоча ці стрибаючі гени можуть заподіяти шкоду, нещодавно виявлені клітини самознищуються при виникненні такої шкоди.

Цей механізм самознищення, по суті, діє як процес контролю якості, видаляючи всі дефектні клітини. За словами Лоренса Херста, еволюційного генетика з Університету Бата, "якщо клітина пошкоджена стрибучими генами, то ембріону краще видалити ці клітини і не дозволяти їм стати частиною дитини, що розвивається".

Новий тип клітин, названий REject-клітинами, становить близько чверті клітин ембріона через п'ять днів після запліднення. Ці клітини REject, унікально запрограмовані на самознищення, дають більш здоровим клітинам шанс на процвітання, потенційно сприяючи зростанню ембріона.

З іншого боку, інші клітини можуть пригнічувати свої активні стрибаючі гени і не мають функції самознищення. Точну причину цього і точну динаміку між цими клітинами ще належить з'ясувати.

Херст описує цей процес відбору на рівні клітин як свого роду "виживання найсильніших". Результати дослідження дають змогу припустити, що вчені, можливо, відкрили унікальний спосіб захисту організму від шкідливих генетичних компонентів.

Незважаючи на те, що це дослідження тільки починається, команда вчених припускає, що поведінка клітин REject може бути вирішальним фактором між успішною і невдалою вагітністю. У майбутньому планується вивчити цю концепцію і з'ясувати, чи існують ці унікальні клітини в ембріонах інших приматів.

Наш організм повинен керувати цими стрибаючими генами протягом усього життя, але, схоже, що на ранніх етапах життя ці гени мають ще більший вплив, ніж вважалося раніше.

"Дуже рано в розвитку ці стрибучі гени активні в деяких клітинах, імовірно, тому, що ми не можемо досить швидко привести в дію наші генетичні захисні механізми", — каже Сюзанна Іжсвак, професорка молекулярної медицини.

Нове дослідження являє собою перспективний напрямок у вивченні раннього розвитку людини, потенційно сприяючи поліпшенню показників успішності вагітності в майбутньому.

Раніше Фокус писав про створення синтетичних ембріонів людини. За словами дослідників, ембріони були створені без участі сперматозоїдів і яйцеклітин.

Також Фокус писав про причини нудоти у вагітних вранці і як думали, як із нею боротися. Дослідники знайшли ген, відповідальний за ранкову нудоту, а також зрозуміли, як знизити побічний ефект.