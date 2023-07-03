Який вигляд має Хаос на Марсі: NASA поділилося рідкісними кадрами марсіанського ландшафту (відео)

Камера орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter зробила яскраві кадри вулканічної місцевості всередині стародавнього кратера.

Космічний апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter, який обертається на орбіті Марса, продовжує тішити захопливими знімками поверхні планети, пише Mashable.

На орбітальному апараті встановлено потужну камеру під назвою HIRISE, яка могла б розгледіти на поверхні Марса навіть такий дрібний об'єкт, як кухонний стіл. Нещодавно камера зробила яскраві кадри вулканічної місцевості всередині стародавнього кратера, що простягається на 273 км.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами експертів з NASA, на відео представлений регіон Червоної планети, який отримав назву "Хаос Арам". Команда HIRISE створила ролик, який дасть змогу повільно пролетіти над позаземною пустелею.

Відзняте відео багате на всі відтінки синього кольору завдяки типу породи, що називається базальтом, який утворився внаслідок вулканічної активності. Як відомо, колись на Марсі була велика кількість активних вулканів, серед яких і найбільший у Сонячній системі — гора Олімп.

Ландшафт регіону "Хаос Арам" виглядає значною мірою "пом'ятим". Команда HIRISE вважає, що це результат руху розплавленої породи або води під марсіанською поверхнею.

Марсоходи NASA продовжують брати проби гірських порід у пошуках ознак життя на Марсі в минулому. Марсохід Perseverance наразі обстежує інший кратер на Марсі, він називається Єзеро. Саме там, на думку вчених-планетологів, у минулому вирувала вода в стародавніх річках.

"Дельта річки — це найкраще місце на Марсі, де марсохід може займатися пошуками минулого мікроскопічного життя", — зазначають у NASA.

Завдяки таким апаратам як Mars Reconnaissance Orbiter планетологи продовжують робити захопливі відкриття на Марсі. Але як вважають експерти, найбільш захопливі відкриття поки що ховаються під поверхнею Марса.

Нагадаємо, нещодавно NASA показало Червону планету в незвичайному світлі. Коли Марс перебував на найближчій і найдальшій відстані від Сонця, космічний апарат NASA MAVEN зробив два унікальних зображення Червоної планети. На цих знімках Марс виглядає зовсім по-іншому.