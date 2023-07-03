Неоднозначні шкідники. Клітини, що викликають рак крові, захищають мозок від хвороби Альцгеймера

Життя сповнене сюрпризів, і наука — це ціле джерело подібних несподіванок. Так, стан крові, який зазвичай вважається небезпечним, несподівано виявився захистом від хвороби Альцгеймера, згідно з новим дослідженням.

Стан, відомий як клональний гематопоез невизначеного потенціалу (КГНП), зазвичай робить людей більш схильними до раку крові та різних захворювань серця і печінки. Тому дослідники зі Стенфордського університету здивувалися, коли виявили, що КГНП знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера, повідомляє ScienceAlert.

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КГНП виникає в результаті особливої мутації в стовбурових клітинах крові — початкових клітинах, з яких утворюються всі інші клітини крові у вашому організмі. Ця мутація робить ці клітини сильнішими, що дозволяє їм поступово замінювати всі інші клітини крові у вашому організмі. Попри те, що КГНП не викликає жодних явних симптомів, він може погіршити інші стани здоров'я.

Коли команда зі Стенфорда вивчила ДНК понад 5 000 осіб — деяких із хворобою Альцгеймера і деяких без неї — вони виявили, що у людей із КГНП ризик розвитку хвороби Альцгеймера був на 30-50% нижчим, що було досить помітною різницею.

Крім еритроцитів, кістковий мозок також виробляє кілька інших типів клітин, які в сукупності називаються мієлоїдними клітинами. Виявилося, що у людей з КГНП ці клітини мігрують у мозок.

Ці клітини, що вторглися, мабуть, відіграють роль клітин мозку під назвою мікроглія, які є частиною імунної системи мозку. Вони поглинають чужорідні речовини і захищають наш мозок. Але у пацієнтів із хворобою Альцгеймера ці мікроглії не справляються зі своєю роботою.

Виявляється, клітини-"самозванці" з кісткового мозку можуть переміщатися в мозок і замінювати мікроглії, які не осилюють свою роботу. По суті, вони виконують роботу, з якою не справляються клітини мозку.

Однак дослідники зазначають, що для підтвердження цієї теорії необхідні додаткові дослідження. Вони не змогли знайти жодних послідовних змін на генетичному рівні, які могли б пояснити цей захисний ефект, що означає, що в цій головоломці є відсутні деталі.

У будь-якому разі, це дослідження надало науці новий погляд на шкідливі для нашого організму клітини, здатний підказати людству спосіб боротьби з хворобою Альцгеймера. Наш організм — це неймовірно дивовижна, тендітна і складна система, в якій навіть стан крові, що зазвичай асоціюється з підвищеним ризиком захворювання, може стати захисним щитом від одного з найбільш руйнівних захворювань мозку.

Раніше Фокус писав про побутовий прилад, що підвищує ризик розвитку раку крові. Дослідження підтвердило побоювання про те, що газові плити виділяють небезпечний канцероген — бензол.

Також Фокус писав про розробку програми для виявлення ознак хвороби Альцгеймера. Японські вчені розробили додаток для смартфонів, який використовує аналіз мови для виявлення ранніх ознак хвороби Альцгеймера.