Телескоп Вебба зробив знімки чотирьох планет-гігантів Сонячної системи: це зовсім інші світи (фото)

Після того, як космічна обсерваторія зробила фотографію Сатурна в інфрачервоному діапазоні світла, у вчених тепер є, так би мовити, "повне зібрання творів".

Сатурн став четвертою планетою після Юпітера, Урана та Нептуна, який за допомогою своїх приладів, що працюють в інфрачервоному діапазоні світла, сфотографував космічний телескоп Вебба. Спостереження за планетами Сонячної системи в цьому діапазоні допоможуть ученим дізнатися більше про властивості планет-гігантів, пише ScienceAlert.

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Фотографія Сатурна від телескопа Вебба

Фотографія Сатурна від телескопа Вебба Фото: NASA

Учені з NASA нещодавно опублікували нове зображення Сатурна, зроблене телескопом Вебба, як уже писав Фокус. На новому знімку Сатурн має інакший вигляд, ніж на інших фотографіях, зроблених іншими телескопами. Особливо яскраво виділяються на тлі темнішої планети його кільця, а також у кадр потрапили три супутники газового гіганта під назвою Тефія, Енцелад і Діона.

Нове зображення Сатурна показує планету без характерних хмар, і вона має вигляд трохи тьмяного безликого світу. Причина в тому, що телескоп Вебба проводить спостереження за космосом у ближньому та середньому інфрачервоному діапазоні світла. А ці довжини хвиль невидимі людському оку. Але завдяки таким знімкам учені отримують набагато більше важливої інформації. Наприклад, це стосується внутрішнього устрою планет-гігантів і їхнього хімічного складу.

Тепер учені можуть краще вивчити не тільки саму планету, а й її дивовижні кільця, а також деякі супутники. Астрономи хочуть виявити нові, раніше невідомі кільця навколо Сатурна, а також нові супутники планети. Хоча відомо, що їх у Сатурна 145, учені вважають, що таких об'єктів біля планети обертається більше.

За словами вчених, тепер вони отримали більше інформації про сезонні зміни на газовому гіганті.

Щоб можна було побачити Сатурн у новому світлі, як власне й інші 3 планети-гіганти, вчені попередньо обробили зображення телескопа Вебба.

Фотографія Юпітера від телескопа Вебба

Фотографія Юпітера від телескопа Вебба Фото: NASA

Ще в серпні минулого року космічна обсерваторія, яку вважають найпотужнішою з наявних, зробила знімки Юпітера. Саме ця планета стала першою з квартету планет-гігантів Сонячної системи, яку сфотографував телескоп Вебба.

За словами вчених, новий знімок Юпітера не був повною несподіванкою, оскільки багато особливостей астрономи вже бачили раніше. Але телескоп Вебба зміг показати деякі дуже рідко спостережувані явища на Юпітері, такі як постійні полярні сяйва. Також на новій фотографії помітні ледь видимі кільця Юпітера.

Фотографія Нептуна від телескопа Вебба

Фотографія Нептуна від телескопа Вебба Фото: NASA

У вересні минулого року телескоп Вебба зробив фотографію найдальшої планети від Сонця — Нептуна. Найпопулярнішими зображеннями цього крижаного гіганта є ті, які зробив космічний апарат "Вояджер-2" ще 1989 року.

Але завдяки новим знімкам астрономи отримали новий погляд на Нептун в інфрачервоному діапазоні, що дало змогу показати дивовижні кільця цієї планети.

На фотографії Нептуна можна побачити яскраву смугу, і вчені вважають, що вона є ознакою глобальної атмосферної циркуляції на крижаному гіганті.

Фотографія Урана від телескопа Вебба

Фотографія Урана від телескопа Вебба Фото: NASA

Нептун і Уран є обидва крижаними гігантами, хоча останній розташований ближче до Сонця. Але Уран приховує дуже багато загадок, включно з тією, що ця планета під час обертання навколо нашої зірки нібито лежить на боці, і астрономи намагаються вирішити ці загадки.

У квітні цього року телескоп Вебба зробив фотографію Урана, яка не дала багато відповідей на питання, які цікавлять вчених, але це спостереження дало змогу виявити 11 із 13 структур кільцевої системи та незрозуміле світіння атмосфери над полярною шапкою Урана.

Як уже писав Фокус, дослідження показують, що на Сатурні щорічно випадає 1000 тонн алмазів у вигляді дощу.