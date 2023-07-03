Набирають вартових. Учені розповіли, навіщо російський флот масово вербує дельфінів у Чорному морі

Дослідники розповіли, як і для чого російська армія використовує морських ссавців.

Ми можемо думати про дельфінів, як про розвинених компанійських ссавців, але навряд чи нам спаде на думку використовувати цих тварин для створення загартованої у боях команди воїнів. Утім, російські військові масово вербують дельфінів-афалін для захисту Севастопольської військово-морської бази у Чорному морі, пише Science Alert.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, дресовані ссавці утримуються в спеціальних загонах, а їхня основна роль полягає у відлякуванні дайверів. Навряд чи група "бойових дельфінів" стане вступати у рукопашний бій із непроханими гостями або атакувати когось плавниками замість російської армії, однак вони насправді цілком здатні попередити про наближення будь-якої загрози.

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Британська розвідка також заявляє, що останніми тижнями кількість завербованих дельфінів зросла майже вдвічі, що дає змогу припустити, що російський флот планує залучити для охорони військово-морської бази більше афалінів.

Зазначимо, що росіяни контролюють Севастополь з моменту вторгнення до Криму у 2014 році. Щоб захистити свої позиції у Севастополі російський флот використовує мережу протиторпедних мереж, глибинних бомб і ракетних установок. Однак якщо дайверам вдасться подолати всі ці рівні захисту, тут у гру мають вступити дельфіни. Передбачається, що наразі дельфінів тримають у порту з можливістю переміщення по базі на човнах у спеціальних люльках.

Графіка, що показує оборону Севастополя Фото: UK Ministry of Defence

Попри те, що ідея використовувати морських ссавців для захисту портів може здатися досить безглуздою, дослідники зазначають, якщо копнути трохи глибше, все стане на свої місця. По-перше, дальфіни-афаліни здатні розвивати швидкість близько 29 кілометрів на годину, що значно більше, ніж найкращі плавці світу — близько 10 кілометрів на годину. Таким чином науковці зазначають, що жодна людина на світі буквально не зможе переплисти дельфіна, хоч би яким досвідченим водолазом і дайвером вона була. По суті, це робить цих тварин вкрай корисними, коли справа доходить до виявлення дайверів, які намагаються пройти непоміченими.

Виходячи з усього перерахованого вище, дослідники зазначають, що абсурдна, на перший погляд, ідея використання дельфінів для захисту, насправді має сенс. До слова, вважається, що російський військово-морський флот використовує морських тварин протягом багатьох років. Раніше вже були повідомлення про використання дельфінів, а також китів-шпигунів, які доставляли російське обладнання.

Дослідники зазначають, що ці кити фактично не тільки доставляли обладнання, яке могло використовуватися або не використовуватися для моніторингу, а й демонстрували надзвичайну дружність щодо людей. Деякі вчені вважають, що дружність і готовність наблизитися до човнів насправді може означати "позбавлення від упряжки". Утім, країни, які використовують морських ссавців у своїх цілях, як правило, не особливо прагнуть розкривати свої стратегії.

Зазначимо, що росіяни не єдині, хто займається дресувати дельфінів, ВМС США також навчають афалінів шукати підводні міни та позначати їхнє місцеперебування. Ці експерименти тривають з 1960-х років, тобто фактично йдеться про десятиліття випробувань і досліджень.

Раніше Фокус писав про те, що косатки, які знищують човни в океані, не єдині, хто вчить один одного: дельфіни теж у справі.