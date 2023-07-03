Жир від головного болю. Кетогенна дієта допомагає від мігрені, з'ясувало дослідження

Полегшення від мігрені може настати вже через кілька прийомів певної їжі, згідно з останніми відкриттями в галузі дієтології.

У нещодавно опублікованому дослідженні вчені вивчили потенціал спеціальних дієт, відомих як кетогенні дієти, у полегшенні мігрені. На жаль, багато з наявних методів лікування не завжди добре працюють і можуть викликати неприємні побічні ефекти, пише Medical News.

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Мігрень — поширена і часто виснажлива проблема, з якою стикаються люди в усьому світі й ефективних універсальних ліків не існує. Однак деякі нещодавні дослідження засвідчили, що певні дієти можуть допомогти зменшити тяжкість або частоту мігреней.

Кетогенна дієта — одне з таких потенційних рішень. Вона змінює спосіб отримання енергії нашим мозком, перемикаючись з використання глюкози (вид цукру) на використання речовин, які називаються кетоновими тілами. Цей перехід може допомогти зменшити кількість та інтенсивність мігреней.

У цьому дослідженні вчені проаналізували різні кетогенні дієти, що використовувалися в попередніх дослідженнях для лікування мігрені, зокрема кетогенну дієту з дуже низьким вмістом калорій, модифіковану дієту Аткінса, класичну кетогенну дієту і прийом β-гідроксибутирату. Ці дієти зазвичай передбачають вживання їжі з високим вмістом жирів, помірною кількістю білка і низьким вмістом вуглеводів.

Вони проаналізували різні дослідницькі бази даних і знайшли дослідження, що порівнюють кетогенні дієти з іншими дієтами або плацебо, оцінюючи, чи зменшують ці дієти мігрень у дітей, підлітків і дорослих. Вони також перевірили, чи переносимі ці дієти для людей.

Після всебічного аналізу тисячі досліджень дослідники скоротили їхнє число до десяти відповідних. Вони виявили, що всі кетогенні втручання мали значний ефект, незалежно від конкретного методу, використаного для викликання кетозу (стану використання кетонів для отримання енергії).

Цікаво, що відсоток відсіву серед учасників становив близько 21%, причому цей показник був вищим для класичної кетогенної дієти і нижчим для модифікованої дієти Аткінса.

Отримані результати дають змогу припустити, що кетогенна дієта може бути корисним інструментом у боротьбі з мігренню. Однак для кращого розуміння цього взаємозв'язку необхідні більш докладні та стандартизовані дослідження. Ключові фактори, на які слід звернути увагу, включають в себе те, наскільки добре люди дотримуються дієти, зв'язок між втратою ваги і поліпшенням мігрені у людей з надмірною вагою, а також те, як саме кетогенна дієта допомагає полегшити мігрень.

Майбутні дослідження також повинні вивчити, який тип кетогенної дієти працює найкраще, як довго люди повинні дотримуватися дієти, і чи можна успішно використовувати ці дієти в поєднанні з традиційними методами лікування мігрені. Хоча це цікава область досліджень, важливо пам'ятати, що кетогенна дієта ще не є панацеєю від мігрені. Як завжди, перш ніж вносити значні зміни у свій раціон, проконсультуйтеся з вашим лікарем.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.