Без пломб і штифтів. Вчені навчилися заново відрощувати здорові зуби

Препарат був успішно протестований на тваринах, а тепер настала черга людей.

Група дослідників з Японії провела успішні випробування на тваринах і тепер готується випробувати на людях ліки, які допоможуть відростити заново втрачені зуби. Про це повідомляє ZME Science.

Науці вже давно відомо, що такі тварини, як акули й алігатори, можуть без проблем відрощувати нові зуби, але на жаль, люди поки так не можуть. Щоправда, зібрані дані показують, що у людей є "зачатки" і для третього комплекту зубів. Провідний автор дослідження і завідувач відділення стоматології та щелепно-лицьової хірургії в лікарні Медичного дослідницького інституту Кітано Кацу Такахаші вважає, що люди можуть за підсумком виростити цей зубний ряд третього покоління.

"Ідея вирощування нових зубів — це мрія кожного дантиста. Я почав працювати над цією ідеєю, коли був ще аспірантом", — каже дослідник.

Спершу Такахаші зайнявся вивченням генів у мишей. Попередні дослідження вже показали, що видалення деяких генів у мишей призводить до того, що у гризунів виростає менше зубів, ніж належить. Після цього вчені задумалися над тим, а що якщо спробувати генетично змінити мишей, щоб у них виростало більше зубів.

Нові зуби, які вдалося виростити у мишей. Фото: зубы мыши

Дослідник з'ясував, що у мишей, які не мають певного гена, виростає дійсно більша кількість зубів. Такахаші та його команда зосередилися на білку під назвою USAG-1, який, вочевидь, перешкоджає росту більшої кількості зубів. Отже, блокування цього білка дозволяє рости більшій кількості зубів.

Складно повірити в те, що всього лише один ген так сильно впливає на зубний ряд. Але щойно Такахаші зміг нейтралізувати USAG-1, йому вдалося виростити нові зуби у мишей, які народилися не з повним набором. Іншими словами було розроблено перший у світі засіб для відновлення зубів.

Звичайно, препарат, що так добре спрацював на мишах, необхідно тепер перевірити на людях, але автор дослідження налаштований оптимістично.

"Ми сподіваємося прокласти шлях для клінічного застосування ліків", — зазначає дослідник.

Спочатку препарат буде призначений для людей, які страждають від генетичного захворювання анодонтія, при якому у пацієнтів не ростуть деякі зуби. У разі успіху, препарат може бути використаний у всіх видах стоматологічного лікування.

Згідно з графіком команди, дослідження безпеки препарату мають закінчитися до 2025 року, а тест на ефективність і оптимальну дозу — до 2028 року. Якщо все піде за планом, то до 2029 року команда зможе провести масштабні клінічні випробування. Таким чином, до кінця цього десятиліття у людей можуть з'явитися перші ліки, що дають змогу виростити нові зуби.

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