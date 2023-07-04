Рятівні супи. Небезпечному захворюванню печінки можна запобігти за допомогою дієти, кажуть учені

Швидка втрата ваги, якій сприяє дієта "супи і шейки", демонструє багатообіцяючі результати в нещодавньому дослідженні з лікування захворювань печінки, що несуть більш серйозні наслідки для здоров'я.

Останні дослідження засвідчили, що швидка втрата ваги, досяжна за допомогою дієти "супи і шейки", часто використовуваної під час лікування ожиріння та діабету 2 типу, може полегшити тяжкість неалкогольного стеатогепатиту — стану, коли в печінці накопичується занадто багато жиру, що призводить до запалення і рубцювання. Про нове відкриття повідомляє SienceAlert.

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У всьому світі 2% дорослих людей страждають від неалкогольного стеатогепатиту (НСГ). Якщо його не лікувати, він може перерости в стан, відомий як цироз печінки, і потенційно підвищити ризик серцевих захворювань.

На даний момент жодні ліки не можуть вилікувати НСГ. Основним методом лікування захворювання є зниження ваги, оскільки саме надлишок жиру спричиняє запалення і рубцювання. Однак поступове зниження ваги часто не дає змоги домогтися значних змін у жировій тканині печінки та загальному стані організму.

У дослідженні взяли участь 16 осіб, як чоловіків, так і жінок, які страждають на ожиріння, хворобу НСГ і рубцювання печінки. Протягом 12 тижнів вони замінювали звичайну їжу спеціально приготованими супами, шийками і батончиками, які забезпечували їх усіма необхідними поживними речовинами. Після цього вони повільно вводили у свій раціон звичайну їжу й отримували постійну підтримку дієтолога.

Результати показали, що учасники втратили в середньому 15% від маси тіла і значно поліпшили показники жиру в печінці та маркерів запалення і рубцювання печінки. Цей успіх перевершує будь-які поліпшення, які спостерігалися досі за допомогою ліків, і можна порівняти з результатами після баріатричної операції.

У підсумку дослідження дало зрозуміти, що дієта "супи і шейки" була безпечною для учасників, розвінчавши колишні побоювання щодо її безпечності для пацієнтів з НСГ. Найбільш часто відмічуваним побічним ефектом був тимчасовий, легкий запор.

У дослідженні також наголошується, що поліпшення контролю кров'яного тиску і цукру в крові в учасників з гіпертонією і діабетом 2 типу на початку дослідження потенційно може знизити ризик серцевих захворювань.

Незважаючи на ці багатообіцяючі результати, обмеження дослідження, включно з його невеликим розміром і відсутністю контрольної групи, вимагають подальшого вивчення. Майбутні дослідження повинні вивчити ефективність дієти на більш різноманітних учасниках і на людях із прогресуючим захворюванням печінки, наприклад, цирозом печінки, перш ніж дієту з упевненістю можна буде затвердити, як спосіб боротьби з НСГ. На вчених чекає ще багато роботи, але перші результати вже дають надію на відкриття легкого й ефективного методу лікування недуги в майбутньому.

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