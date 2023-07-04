Глітер Землі. Учені показали, як тисячі блискавок спалахують "блискітками" в Європі та Африці (відео)

Новий пристрій візуалізації дає змогу дослідникам відстежувати тисячі спалахів по всьому світу з космосу.

Європейське космічне агентство (ЄКА) використовує новий пристрій для виявлення і вивчення блискавок із космосу. Дослідники опублікували перші зображення і відеоролики, отримані з нового пристрою візуалізації блискавок, пише IFLScience.

ЄКА спільно з Європейською організацією з експлуатації метеорологічних супутників (EUMETSAT) використали перший у світі супутниковий прилад, що здатний виявляти та фіксувати тисячі спалахів блискавок у Європі та Африці. Тепер дослідники нарешті випустили першу анімацію, на якій видно, як наша планета покривається "глітером" у вигляді тисяч блискавок.

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Для отримання зображення вчені використовували пристрій візуалізації блискавок, розташований на борту першого супутника третього покоління Meteosat. Він був запущений наприкінці 2022 року. Його основна мета — виявлення і прогнозування сильних штормів, проте як побічний ефект ми також отримали й дивовижну візуалізацію блискавок.

Відомо, що супутник розташований на геостаціонарній орбіті на висоті близько 36 тисяч кілометрів, тобто він робить повне коло навколо Землі за 24 години. Вчені зазначають, що супутник обладнаний чотирма камерами. Які роблять близько 1000 знімків на секунду вдень і вночі, що забезпечує вчених неймовірними видами блискавок одразу на кількох континентах. Ба більше, вчені також отримують знімки блискавок навіть найвіддаленіших куточків у світі, зокрема над океанами та між ними.

За словами директорки програми спостереження Землі в ЄКА Симонетти Челі, нова анімація, по суті, демонструє здатність приладу точно й ефективно виявляти грозову активність у всіх областях, які перебувають у полі зору камер. До слова, вони покривають неймовірні 84% земного диска.

Вчені відзначають, що спостереження за блискавками, особливо там, де їх зазвичай вкрай складно помітити, відіграє важливу роль для складання більш точних прогнозів погоди. Причому не тільки для людей на Землі, ці дані також надзвичайно важливо й для повітряного руху, оскільки блискавки впливають на роботу приладів.

За словами генерального директора ЕВМЕТСАТ Філа Еванса, відомо, що сильним грозам, як правило, передують різкі зміни грозової активності. Тепер дослідники вважають, що спостерігаючи за цими змінами, синоптики зможуть бути більш впевненими у своїх прогнозах. Ба більше, передбачається, що отримані дані допоможуть краще відстежувати розвиток сильних штормів, а отже, синоптики матимуть більше часу для попередження влади й населення.

Автори дослідження зазначають, що цей прилад вельми унікальний, оскільки він здатний не просто захоплювати спалахи надзвичайно швидко, а тому їх можна помітити неозброєним оком. Ба більше, прилад також відсіює погані дані прямо у космосі, що значно спрощує роботу дослідників.

Вчені зазначають, що дана анімація є лише першим результатом роботи Lightning Imager. Більше даних з приладу і решти частини місії стануть доступними тільки на початку 2024 року. Наразі дослідники все ще калібрують систему для досягнення максимально можливих точності та чутливості.

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