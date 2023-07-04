Могила на задньому дворі: в Норвегії знайшли меч та артефакти епохи вікінгів (фото)

Несподівано для норвезького подружжя звичайний ремонт будинку привів до археологічної знахідки. Оддбйорн Холум Хайланд та його дружина Анна натрапили на гостроцікавий об'єкт, що стирчав із землі у їхньому саду.

Інцидент стався 30 червня за будинком подружжя Сетесдалсхаус, історичним будинком 1740 року, розташованим у регіоні Сетесдал на півдні Норвегії. Спочатку Хайланд мав намір розкопати лише невелику частину схилу, щоб створити додатковий простір між будинком і землею, пише Arkeonews.

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Коли він розчищав траву і верхній шар ґрунту, то натрапив на довгастий камінь, який спочатку не звернув на нього уваги і відклав убік. Продовжуючи копати, Хайланд був вражений, коли залізний предмет несподівано з'явився під верхнім шаром ґрунту.

На його подив, цей залізний предмет безпомилково виявився схожим на лезо меча. Інтрига посилилася, коли чоловік, висипаючи ґрунт з відра, виявив руків’я.

Норвегія може похвалитися значною колекцією мечів вікінгів, яка налічує близько 3 500 відомих зразків. Аналогічно, наявність могил зі зброєю не є чимось незвичайним.

Проте, знахідка меча вікінга і місця поховання є надзвичайно рідкісним явищем. Примітно, що могила, про яку йдеться, містила напрочуд добре збережені артефакти. Також археологи виявили спис, скляні намистини, бронзову брошку та пряжку від ременя.

Усвідомлюючи важливість каменю, на який він спочатку натрапив, Хайланд звернувся до інтернету за додатковою інформацією. У своїх пошуках він натрапив на надзвичайно схожий меч епохи вікінгів, знайдений в іншому регіоні Норвегії деякий час тому.

Прислухавшись до порад, які археологи часто дають широкій громадськості в таких ситуаціях, Хайланд припинив розкопки і убезпечив артефакт, після чого негайно повідомив про свою надзвичайну знахідку муніципалітет округу.

Знахідка меча вікінга і місця поховання є надзвичайно рідкісним явищем Фото: Joakim Wintervoll

Наступного дня на місце події прибули археологи Йоакім Вінтерволл з муніципалітету округу Аґдер та Йо-Сімон Фршауґ Стокке з Музею історії культури Осло, щоб дослідити знахідку. Їхня експертна оцінка не залишила жодних сумнівів: це місце колись слугувало місцем останнього спочинку вікінга.

Датування знахідки залежало від характеристик самого меча. Знайдені фрагменти складали меч довжиною 70 см, а лезо в найширшому місці мало 5 см. Дизайн руків'я залежав від модних тенденцій, і специфічний стиль руків'я, знайденого в Сетесдалі, вказує на часові рамки, що охоплюють кінець 800-х — початок 900-х років.

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