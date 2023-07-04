"Матір костелів на Русі": археологи досліджують підземелля собору Святої Трійці в Луцьку (фото)

На території римо-католицького кафедрального собору Святої Трійці 15 століття в Луцьку тривають дослідження нещодавно виявлених крипт. Про це розповів Віктор Баюк, керівник Волинської археологічної експедиції.

У 2021 році будівельна техніка випадково розкрила склепінчасті перекриття підземних приміщень. Ця випадковість відкрила доступ до крипт науковцям, які розпочали дослідження. Вони натрапили на оригінальні цегляні круті сходи, що ведуть до підземних камер, які наразі досліджують, пише Суспільне Новини.

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"Зараз ми займаємося вибором культурного шару. Це поверхня, яка була тут у XVII-XVIII століттях, займаємося пошуком підлоги, сходимо по шарах і до низу", — ділиться Данило Кононець, студент, який бере участь в археологічних розкопках.

Крім того, він додає, що наступний етап передбачає ретельне очищення цегляних стін, щоб точно визначити дату споруди та дослідити історію її реконструкції після пожеж.

Віктор Баюк, керівник Волинської археологічної експедиції, пояснює, що собор безповоротно згорів у 1781 році після численних пожеж, що унеможливило його відновлення. Наземну частину будівлі згодом розібрали, але крипти та підземна частина залишилися недоторканими.

З 1781 року ця територія залишалася закритою і засипаною ґрунтом.

З 1781 року ця територія залишалася закритою і засипаною ґрунтом Фото: Суспільне Луцьк

"Треба з’ясувати ряд факторів: час будівництва крипт, чи збереглися там поховання. Одна крипта була відкрита, не була замурована, якраз ми з нею працюємо. Друга крипта була закрита, засипана землею, ми не знаємо чи там залишилися поховання", — констатує Віктор Баюк.

Отець Павло Хомяк, настоятель Петропавлівського костелу, зазначає, що католицька дієцезія у Луцьку існує з початку 15 століття.

"Зазвичай у таких криптах ховали високодостойних. Хотілося б знайти поховання якогось єпископа з гербом, щоб можна було дослідити — хто він", — висловлює думку отець Хомяк.

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