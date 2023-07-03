"Докопатися до княжих часів": археологи знайшли вхід до Галицького замку (фото)

Працівники національного заповідника "Давній Галич" виявили вхід до підвалу в'їзної вежі Галицького замку. 19 червня вони опустили камеру у вентиляційний канал і відтоді спостерігають за підземними приміщеннями.

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Завдяки розкопкам навколо Галицького замку українські археологи змогли натрапити на вхід у підземелля споруди. Тепер вони планують розкопати його, пише Суспільне Новини.

"Камеру ми опускали, щоб з'ясувати, де копати. Побачили два ймовірні місця, де можуть бути входи у ці підземелля. Почали копати й виявили на одній з цих ділянок аркове склепіння. Якщо в нього зайти, то можна вийти у підземелля, яке ми бачили через камеру. Так за допомогою сучасної техніки ми допомогли археологам зекономити десь два місяці", — пояснює Володимир Олійник.

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За його словами, зараз археологи розкопують цей вхід. Увійдуть до нього разом із гірничорятувальною службою та фахівцями, які мають дозволи на проведення підземних робіт. Про саме відкриття підземелля Давнього Галича ми писали раніше.

Працівники національного заповідника "Давній Галич" виявили вхід до підвалу в'їзної вежі Галицького замку Фото: Володимир Олійник - заповідник «Давній Галич»

"Зайшовши у підземелля, ми хочемо в ньому докопатися до княжих часів. Не до польських — XVI століття, а до XII. Цим ми воліємо підтвердити дослідження археолога-архітектора Юрія Лукомського 1995 року, згідно з яким перед цим кам'яним замком був дерев'яний. Ймовірно, там жив боярин Судислав, який конкурував з Данилом Галицьким. Він був дуже впливовим і контролював торгівлю" — пояснює директор заповідника "Давній Галич".

Раніше Фокус писав, що найдавніші карти виявили в Україні, Туреччині та в Альпах. Деяким з них майже 20 тисяч років.

А також ми розповідали про наймасштабніші розкопки княжого Володимира за всю історію. Там виявили артефакт часів Київської Русі.