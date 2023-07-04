Світовий океан закипає. Як рекордні температури відобразяться на повсякденному житті людства

Із середини березня 2023 року супутники фіксують температури океану, що зашкалюють — вони досягли найвищого рівня за останні 40 років.

Моніторингові служби зафіксували, що з середини березня 2023 року температура Світового океану була такою, що зашкалює — спостереження показують, що вона досягла найвищого рівня за останні 40 років спостережень, пише Inverse.

Дослідники припускають, що такі високі температури чинять руйнівний вплив на екосистеми по всьому світу. Наприклад, учені фіксують підвищення температури Японського моря на 4 градуси за Цельсієм, а Індійський мусон, пов'язаний з умовами в теплому Індійському океані, виявився значно нижчим за очікувану силу.

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Крім того, вчені фіксують, що рівень опадів в Іспанії, Франції, Англії та на всьому Скандинавському півострові став значно нижчим за норму. Передбачається, що це пов'язано з безпрецедентною морською спекою, яка обрушилася на східну частину Північної Атлантики. Дані показують, що температура поверхні моря від узбережжя Африки й до Іспанії була на 1-3 градуси за Цельсієм вищою за норму.

Що відбувається

За словами вченої з Технологічного інституту Джорджії Анналізи Бракко, частково у тому, що відбувається, винен Ель-Ніньйо — кліматичне явище, яке наразі розвивається в екваторіальній частині Тихого океану. Це явище характеризується теплими водами у центральній і східній частині Тихого океану і чинить послаблювальний ефект на пасати у тропіках. Своєю чергою ослаблення цих вітрів може вплинути на океани й сушу по всій земній кулі.

Однак справа не лише в Ель-Ніньйо. Бракко зазначає, що в основі всього, що зараз відбувається у світі, лежить глобальне потепління, оскільки діяльність людини призвела до збільшення концентрації парникових газів. Зазначимо, що останні три роки океан зазнавав впливу Ла-Нінья, явища, яке має протилежний охолоджувальний ефект. Коли його дія завершилася, охолоджувальний ефект було вимкнено і тенденція до нагрівання Землі стала дедалі очевиднішою.

Крім того, арктичний морський лід надзвичайно вразливий у травні та на початку червня, що також внесло свою лепту в нагрівання океану. Втрата крижаного покриву може підвищити температуру води, оскільки темна відкрита вода поглинає сонячне випромінювання, яке лід відбиває назад у космос. Усе це тією чи іншою мірою впливає на те, що відбувається по всьому світу.

Незвичайна атлантична спека

За словами Бракко, теплі води й помірні вітри у східній частині Північної Атлантики принесли тривалу сонячну і теплу погоду за місяць, за нормальних умов понад 70% із цих днів супроводжувалися б зливами.

Наразі весь сільськогосподарський сектор Норвегії готується до найсильнішої посухи, подібної до тієї, що обрушилася на Норвегію 2018 року і знизила врожайність на 40% від норми. Зазначимо, що багато вчених зараз зосереджені на розумінні причин надзвичайно високих температур у східній частині Північної Атлантики.

Відомо, що ослаблені вітри призвели до того, що Азорські острови, які є напівпостійною системою тиску над Атлантикою і впливають на погоду в Європі, стали особливо слабкими й навесні принесли менше пилу із Сахари над океаном. Вчені вважають, що це могло збільшити кількість сонячної радіації. Також припускають, що зниження антропогенних викидів аерозолів у США та Європі протягом останніх років призвело до поліпшення якості повітря, однак також могло і знизити охолоджувальний ефект таких аерозолів.

Послаблення мусону у Південній Азії

За словами Бракко, в Індійському океані Ель-Ніньйо, як правило, спричиняє потепління води у квітні та травні, що також може призвести до ослаблення важливого індійського мусону. Існує припущення, що саме це і відбувалося з середини травня до середини червня 2023 року, коли сезон дощів виявився набагато слабшим, ніж припускали дослідники.

Передбачається, що надалі це може стати проблемою для значної частини Південної Азії, де більша частина сільського господарства, як і раніше, сильно залежить від літніх мусонів, у зв'язку з відсутністю зрошувальних систем.

Крім того, вчені також фіксують, що цього року в Аравійському морі спостерігається надзвичайно повільно рухомий циклон, що позбавляє землю вологи та опадів на кілька тижнів. Дослідники вважають, що якщо шторми затримуватимуться і далі, це може призвести до тривалої посухи, лісових пожеж і морської спеки.

Сезон ураганів у Північній Америці

Як правило, в Атлантиці разом з Ель-Ніньйо приходить і ослаблення пасатів, що пригнічує активність ураганів. Однак теплі атлантичні температури можуть посилити ці шторми. Наразі вчені не можуть спрогнозувати, що пересилить врешті-решт — спека океану чи наслідки Ель-Ніньйо.

Ризик морських теплових хвиль у Південній Америці

Хвилі морської спеки також здатні впливати на морські екосистеми, знебарвлення коралових рифів, спричиняючи загибель або переміщення цілих популяцій. Зазначимо, що йдеться про екосистеми, які забезпечують їжею близько 1 мільярда людей у всьому світі.

За словами Бракко, рифи Галапагоських островів уже зіткнулися зі знебарвленням і загибеллю від Ель-Ніньйо. Водночас Японське море і східна частина Середземного моря втрачають своє біорізноманіття через інвазивні види, наприклад, гігантських медуз і крилаток, які впевнено почуваються у тепліших водах.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що диявольськи гарячий океан дивним чином впливає на риб.