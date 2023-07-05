Постковідний синдром може бути взагалі не пов'язаний із COVID-19: що з'ясували вчені

Дослідники кажуть, що "довгий" ковід може бути викликаний зовсім іншим вірусом.

Від початку пандемії вчені вважали, що постковідний синдром або "довгий" ковід є результатом реакції імунної системи на COVID-19. Тепер же дослідники вважають, що COVID-19 тут і зовсім ні до чого, пише PainNews.

Постковідний синдром — це поки що погано вивчений стан, що супроводжується хронічною втомою, туманом у голові, безсонням, болем у грудях та іншими симптомами протягом тривалого часу після хвороби.

Тепер же невелике дослідження, проведене у Великій Британії, припустило, що постковідний синдром можливо не пов'язаний із вірусом SARS-CoV-2. Натомість організм у такий спосіб може реагувати на активацію сплячих усередині нас вірусів.

"Довгий ковід зустрічається в одному з 10 випадків COVID-19, але ми досі не розуміємо, що саме його викликає. Існує кілька теорій, які включають припущення про те, що стан може бути спричинений запальною імунною реакцією на COVID-19, який надовго залишається в організмі та спричиняє перевантаження імунної системи. Другий варіант припускає, що винуватцем "довгого ковіду" може бути реактивація латентних вірусів, як-от цитомегаловірус людини або вірус Епштейна-Барр (вірус герпесу, — ред.)", — каже докторка медичних наук, старша викладачка Школи клітинної та молекулярної медицини Бристольського університету Лаура Рівіно.

У своєму дослідженні Рівіно та її команда проаналізували зразки крові 63 пацієнтів із легкими, помірними або тяжкими симптомами, які були госпіталізовані до того, як вакцини стали доступними.

Результати дослідження, опубліковані в журналі eLife, засвідчили, що у пацієнтів із важкими симптомами COVID-19 через три місяці спостерігалася значна дисфункція Т-лімфоцитів. Організм виробляє їх для боротьби з бактеріями та вірусами.

Аналіз показав, що під час "довгого ковіду" не було збільшення числа імунних клітин, націлених на SARS-CoV-2. Але при цьому з'явилися Т-клітини, які націлилися на цитомегаловірус — поширений вірус, зазвичай він нешкідливий, але може залишатися в організмі на все життя після того, як на нього перехворіли. Такі дані свідчать про те, що тривала активація Т-клітин, яка спостерігається за три місяці після тяжкого перебігу ковіду, може бути спричинена не вірусом SARS-CoV-2, а сторонніми сплячими вірусами, що спали, і які були реактивовані.

"Необхідно провести масштабніші дослідження за участю більшої кількості пацієнтів, включно з вакцинованими. Розуміння ситуації допоможе нам підібрати терапію для цього виснажливого стану", — підкреслила Рівіно.

Наразі хороша новина полягає в тому, що через 12 місяців рівень Т-клітин у пацієнтів із тяжкими симптомами ковіду були такими ж самими, як і в пацієнтів із легкими та помірними симптомами.

Нагадаємо, вчені зрозуміли, як коронавірус "плавить" людський мозок. За словами дослідників, SARS-CoV-2 та інші подібні до нього віруси викликають злиття клітин головного мозку, що зі свого боку призводить до хронічних неврологічних симптомів.