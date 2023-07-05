Рукотворні печери невідомого походження: їхнє призначення після 2 тисячоліть досі таємниця

Загадкові печери Лун'ю займають почесне місце в анналах стародавньої історії, зацікавлюючи дослідників та науковців. Ці рукотворні підземні зали, яким близько двох тисячоліть, залишалися прихованими у невідомості, поки у 1990-х роках випадково не привернули увагу місцевих фермерів.

На ці печери, розташовані поблизу села Шиян Бейкунь, що розкинулося вздовж річки Ку в провінції Чжецзян на сході Китаю, натрапили у 1992 році, коли фермери осушували низку ставків. Подальші дослідження виявили ще 19 менших печер у цій же місцевості, пише IFLScience.

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Як показало комплексне дослідження, проведене у 2009 році, 24 печери мають різні розміри: від 18 до 34 метрів у ширину і від 8 до 18 метрів у висоту. Після їхнього відкриття їх досліджували археологи з Китаю, Японії, Польщі, Сінгапуру та Сполучених Штатів.

Визначною знахідкою в цих печерах стала наявність реліквій, що датуються періодом правління імператора Сюань з династії Хань (91-48 рр. до н. е.). Зі свого боку це свідчить про те, що знайдені печерні споруди створили люди понад два тисячоліття тому.

Вік печер вразив експертів, які намагалися з'ясувати, як їм вдалося витримати більш ніж два тисячоліття, зберігши свою структурну цілісність. Крім того, ці архітектурні дива не схожі на типові споруди свого часу, що створює додаткову інтригу.

Спостерігаючи за смугами, що прикрашають стіни печери, можна припустити, що вони ретельно витесані, шар за шаром, з твердого ґрунту. Однак точні методи будівництва, що використовувалися для формування цих печер, залишаються оповитими таємницею, оскільки жодних стародавніх записів про їхнє створення ніколи не знайдено.

Порівняння з гротами Хуашань, розташованими за 200 кілометрів, показує схожість між цими двома структурами. Проте вважається, що гроти Хуашань були побудовані приблизно на 1 500 років пізніше, що додає загадковості до печер Лун'ю.

Ба більше, мета, що стояла за важкими зусиллями з висікання цих підземних володінь, вислизає від розуміння. Що це було: притулок, схованка, церемоніальна споруда, розкішний притулок для еліти чи, можливо, сховище природних ресурсів? Обґрунтування залишається невловимим.

Теорія, запропонована у 2014 році Ян Хунсюнем, авторитетним дослідником Інституту археології Китайської академії суспільних наук, стверджує, що печери побудовані на замовлення стародавнього царя Гоцзяня у 494 році до нашої ери. Згідно з китайськими ЗМІ, Хунсюнь постулює, що Гоцзянь використовував ці печери як таємний притулок для своїх численних воїнів після гучної поразки на полі бою.

Однак важливо визнати, що численні аспекти печер Лун'ю продовжують спантеличувати дослідників, залишаючи по собі ореол таємничості. Проте можна з упевненістю стверджувати, що участь позаземних істот у їхньому будівництві виключена, попри поширені припущення.

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