Древні ями з невідомим призначенням: пам'ятка людей мезоліту заінтригувала вчених (фото)

У Бедфордширі зроблено археологічне відкриття: дослідники розкопали доісторичну пам’ятку, що налічує до 25 ям. Розташовані в Лінмері, ці ями датуються періодом мезоліту, який охоплює від 12 000 до 6 000 років тому.

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Ями мають чітко виражену структуру, вони розташовані на лініях і сконцентровані навколо колишніх русел струмків, що дозволяє припустити їхнє потенційне духовне або ритуальне призначення. Що робить це місце особливо примітним, так це величезна кількість ям на одній території, яка перевершує будь-яку іншу локацію в Англії та Уельсі, включаючи знаменитий Стоунгендж. Застосовуючи радіовуглецевий метод, дослідники визначили, що ці ями виникли між 7 700 і 8 500 роками тому, пише the Guardian.

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Дослідження очолює команда археологів з Лондонського археологічного музею (Mola). Вони висвітлюють виняткову важливість цього місця через дефіцит таких значних мезолітичних пам'яток у Сполученому Королівстві. Докази цього періоду, як правило, обмежуються крем'яними знаряддями праці та рідкісними останками вбитих тварин.

Професор Джошуа Поллард, експерт з Саутгемптонського університету, який раніше працював над значними проєктами, пов'язаними з ландшафтами Стоунгенджу та Ейвбері, описує це відкриття як надзвичайно захопливе. Хоча подібні великі і загадкові ями знаходили в інших частинах Британії, ями в Лінмері виділяються своєю значною кількістю і широким охопленням.

Застосовуючи радіовуглецевий метод, дослідники визначили, що ці ями виникли між 7 700 і 8 500 роками тому Фото: MOLA

Спорудження таких великих ям було б надзвичайним досягненням. Кожна яма має круглу форму, шириною до 5 метрів і глибиною до 1,85 метра, з крутими боками, які час від часу переходять у ширшу основу.

Розкопки на цій ділянці відбувалися в межах двох окремих будівельних проектів, причому компанії Albion Archaeology та Mola проводили розкопки на різних ділянках. У деяких ямах археологи виявили кістки тварин, що є важливим джерелом доказів. Серед решток — аурохи, вимерлий дикий вид великої рогатої худоби, що вказує на те, що цих тварин споживали давні мешканці.

Дослідники розмірковували над тим, чи слугували ці ями для таких цілей, як полювання або зберігання їжі. Однак, зважаючи на їхню форму та розмір, ці теорії здаються малоймовірними. Археологів особливо заінтригувало те, що ями розташовані численними прямими лініями, що тягнуться до 500 метрів у довжину. Хоча в Британії існують й інші мезолітичні ями з подібним розташуванням, ями в Лінмері, схоже, пов'язані з колишніми руслами струмків.

У деяких ямах археологи виявили кістки тварин, що є важливим джерелом доказів Фото: Adam Williams/Albion Archaeology

Археологи припускають, що трудомістке будівництво цих ям, їхні схеми вирівнювання та близькість до води вказують на певне духовне чи ритуальне значення. Цілком ймовірно, що вони позначали важливі місця в ландшафті, потенційно пов'язані з великими небесними подіями, такими як сонцестояння. Дослідники активно вивчають цю можливість.

У період мезоліту відступ льодовикового покриву і підвищення рівня моря ізолювали Британію від континентальної Європи. Ця епоха стала вирішальним трансформаційним періодом в історії Сполученого Королівства. Отже, вивчення місця, де люди залишили такий виразний слід у ландшафті, має потенціал значно покращити наше розуміння цих давніх спільнот.

Інші ями ще можуть бути виявлені в околицях, оскільки археологи продовжують аналізувати артефакти і докази в лабораторії. Вони прагнуть визначити, чи всі ями вириті і використані одночасно, а також отримати уявлення про навколишню рослинність. Попередні дослідження вже виявили сліди дуба, ліщини та сосни, в той час як пилок мезоліту наразі знаходиться під пильною увагою.

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