Гігантські кам'яні сокири та інструменти неандертальців: знахідки на стоянці, яким 300 тис. років

Археологи нещодавно зробили відкриття під час розкопок на стоянці Льодовикового періоду в графстві Кент, Англія. Дослідники розкопали близько 800 кам'яних артефактів, вік яких оцінюється приблизно в 300 000 років.

Цей регіон був домівкою для різних тварин, таких як благородні олені й коні. А ще там жили нині вимерлі пряморогий слон і лев. Саме в цей період у доісторичній Британії поступово з'являються неандертальці, які, ймовірно, співіснували з іншими древніми людьми, пише HeritageDaily.

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Серед знайдених артефактів особливої уваги заслуговують дві кам'яні сокири, виготовлені з кременю. Дослідження показує, що ці сокири — одні з найбільших кам'яних інструментів палеоліту, коли-небудь знайдених у Британії. Одна з них виділяється своєю неймовірною довжиною 29,5 см. Її можна порівняти з аналогічними прикладами, раніше знайденими в регіонах Темзи та Медуея. Летті Інгрі з Інституту археології Унівеситетського коледжу Лондона (УКЛ) звернула увагу на величезні розміри цих сокир, припустивши, що їхнє призначення могло бути не так практичним, як символічним, слугуючи наочною демонстрацією сили та майстерності.

Ці сокири — одні з найбільших кам'яних інструментів палеоліту, коли-небудь знайдених у Британії Фото: University College London

Доктор Метт Поуп висловив сподівання команди на подальший науковий аналіз, який проллє світло на значення цього місця для давніх спільнот. Співпрацюючи з фахівцями з УКЛ та інших установ по всій Великобританії, вони прагнуть з'ясувати причини, чому це місце мало важливе значення для стародавніх людей і як кам'яні артефакти, зокрема чудові "гігантські" гандакси, допомагали їм адаптуватися до складних умов Льодовикового періоду.

На додаток до цих гостроцікавих знахідок Льодовикового періоду, розкопки також виявили римське кладовище, датоване 1-4 століттям нашої ери. Це поховання, знайдене приблизно за 850 метрів на південь від ймовірної римської вілли, містило останки 25 осіб, 13 з яких кремовані. Поряд з людськими останками археологи розкопали фрагменти глиняного посуду і кістки тварин. Примітно, що дев'ять осіб поховані з особистими речами, включаючи браслети, тоді як четверо — в дерев'яних трунах.

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