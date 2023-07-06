Впровадився в наше ДНК 6 млн років тому: усередині нас прокинувся стародавній вірус, що викликає рак мозку

Сплячий мільйони років вірус прокинувся всередині нашого мозку, стимулюючи зростання агресивних пухлин, але згідно з новим дослідженням, у нас є надія на ліки.

Вчені зробили нове відкриття, здатне змінити підхід до лікування раку мозку в майбутньому. Вони виявили, що древній вірус, який, як вважається, перебував у сплячому стані мільйони років, може прокинутися і сприяти зростанню агресивних пухлин мозку. Це відкриття було зроблено дослідниками з Сильвестрського комплексного онкологічного центру при Медичній школі Міллера Університету Маямі. Про це повідомляє Nature World News.

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Вони виявили древній ретровірус, відомий як HML-2, у деяких пухлинах мозку. Ретровірус — це тип вірусу, який може інтегрувати свій генетичний матеріал у клітини, які він заражає. Знайдений ретровірус вважається "древнім", оскільки він став частиною нашої ДНК близько 6 мільйонів років тому.

Зазвичай ці віруси просто перебувають у наших клітинах, не завдаючи жодної шкоди, оскільки вони перебувають у сплячому стані. Але іноді вони прокидаються. Наслідки цих пробуджень можуть бути вкрай непередбачуваними.

У цьому випадку виникає гліобластома — вид раку мозку, який, як відомо, важко піддається лікуванню і дуже швидко зростає. Учені виявили, що в деяких із цих пухлин стародавній ретровірус HML-2 активний, а не перебуває в сплячому стані.

Дослідницька група, очолювана нейрохірургом Ашишем Шахом, зробила перше у своєму роді відкриття: коли стародавній вірус HML-2 прокидається, він може сприяти зростанню й агресивності цих пухлин. Для цього він активує білок під назвою OCT4, який потім змінює стовбурові клітини пухлини. Весь цей процес в кінцевому підсумку сприяє розвитку дуже агресивної форми раку мозку.

Це відкриття додає абсолютно новий рівень розуміння росту гліобластоми. Ніша стовбурових клітин — мікросередовище пухлини, що підтримує її стовбурові клітини, виявляється, перебуває під впливом цього стародавнього вірусу.

Нове відкриття може призвести до нових методів лікування раку мозку. Команда виявила, що певний тип ліків, званий антиретровірусними препаратами, може значно знизити активність ретровірусу HML-2.

За словами Шаха, однією з перспективних стратегій для майбутнього лікування може стати вплив на нішу стовбурових клітин пухлини. Це може допомогти запобігти змінам у стовбурових клітинах, знизити ризик повернення пухлини і подолати стійкість до лікування.

Це відкриття — лише одна частина головоломки. Ми ще багато чого не знаємо про пухлини мозку і способи їх лікування. Але кожна нова крупиця інформації наближає нас на крок ближче до пошуку більш ефективних методів лікування. Реактивація цього стародавнього вірусу в пухлинах — це нове відкриття, яке пропонує новий пласт для подальших досліджень.

Раніше Фокус писав про розробку гідрогелю, що ефективно знищує рак мозку. Дослідники провели випробування на мишах і результати виявилися вражаючими.

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