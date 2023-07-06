Раніше не зустрічали. Археологи виявили унікальне поховання й артефакти гальштатської культури
Археологи з Музею природознавства (Відень) зробили важливе відкриття, знайшовши древнє поховання в містечку Гальштат, розташованому в окрузі Гмунден, Австрія. Ця знахідка сягає залізного віку та має велике історичне і культурне значення.
Гальштат має давню репутацію завдяки видобутку солі, що сягає корінням доісторичних часів. Варто зазначити, що гальштатська культура виникла в епоху пізньої бронзи. Матеріал, що походить звідси, розділений на чотири окремі періоди: Гальштат А, В, С і D. Перші два періоди, А і В, відповідають пізній бронзовій добі, тоді як останні два, С і D, пов'язані із залізним віком, пише HeritageDaily.
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Місце поховання, про яке йдеться, розташоване в межах кладовища залізного віку, вперше виявленого ще в 1846 році. Під час наступних розкопок у 1863 році археологи натрапили на понад 1 000 могил і безліч поховального інвентарю.
Нещодавні розкопки виявили поховальну яму з могилою для кремації, а також добре збережені бронзові артефакти. Серед знахідок — складно ребристий наручний браслет, ажурні спіралі з тонкого дроту (які потенційно можуть бути фрагментами фібули), бронзовий клинок із залишками дерев'яного руків'я та залізний фрагмент, ідентифікований як ремінна фурнітура для пояса.
Цікаво, що всі ці артефакти навмисно зламані або зігнуті перед тим, як їх поклали поряд з кістками тварин і залишками їжі. Дослідники припускають, що таке пошкодження металевих предметів могло бути частиною ритуального жертвоприношення, що символізувало подорож померлої людини в потойбічний світ.
Крім того, команда розкопала кілька спіральних дисків, які містили сліди збереженої тканини. Це наштовхнуло дослідників на гіпотезу, що артефакти поклали в текстильний мішок, а спіральні диски акуратно розмістили зверху.
Це відкриття проливає нове світло на особливу практику поховання в гальштатській культурі в залізному віці, яку раніше не зустрічали.
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