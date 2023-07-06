На зворотному боці Місяця виявлено велику нову структуру: вона ховається під поверхнею

Учені вважають, що знайшли свідчення давньої вулканічної активності на зворотному боці Місяця.

Група планетологів представила результати нового дослідження Місяця у виданні Nature. Вчені виявили під поверхнею на зворотному боці Місяця велике утворення з граніту. Планетологи дійшли висновку, що ця структура з'явилася внаслідок охолодження розплавленої лави, яка живила вулкан або вулкани на Місяці. Ці вулкани вивергалися приблизно 3,5 млрд років тому, тобто на самому ранньому етапі історії нашого супутника, пише Phys.

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Вчені провели дослідження, на основі наявних даних, у рамках якого вони вирішили виміряти рівень тепла під поверхнею вулканічного об'єкта на зворотному боці Місяця, який називається аномалія Комптона-Белковича. Вчені з'ясували, що тепло, що виділяється під поверхнею, походить від концентрації радіоактивних елементів, які можуть існувати на Місяці тільки у вигляді граніту. Граніти являють собою залишки магматичних порід під згаслими вулканами. А гранітне утворення, яке залишилося після охолодження лави називається батоліт.

За словами вчених, будь-яке велике гранітне утворення, яке можна знайти на Землі, раніше живило велику групу вулканів. Але батоліти набагато більші за розмірами, ніж вулкани на поверхні, які вони живили. Планетологи виявили батоліт на Місяці в тому регіоні, який раніше був визнаний вулканічним комплексом, але вчені були вражені його розміром — його діаметр становить приблизно 50 км.

Учені вважають, що знайшли свідчення давньої вулканічної активності на зворотному боці Місяця Фото: phys.org

Граніти дуже рідко зустрічаються на Місяці, і для цього є своя причина. Річ у тім, що на Землі граніти створюють рух води і рух літосферних плит, які допомагають створювати великі розплавлені утворення під поверхнею нашої планети. Але на Місяці подібних процесів немає.

Вчені вважають, що те, що їм вдалося виявити гранітну структуру під поверхню Місяця, допомагає пояснити, як утворилася кора нашого супутника на самому початку його історії. Якщо на Місяці з'явилася ця гранітна структура без відомих умов для її утворення, то, можливо, на Місяці була вода, і якщо вона була, то, можливо, вона мала дуже високу температуру, припускають учені.

Як уже писав Фокус, найближчими днями Місяць братиме активну участь у своєрідному параді планет, який буде добре видно із Землі.

Також Фокус писав про нову технологію, яка допоможе астронавтам на Місяці завжди мати доступ до сонячного світла, навіть коли вони перебуватимуть там, куди світло не потрапляє.