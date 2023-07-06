Розкрадання спадщини України: РФ проводить незаконні розкопки на території Херсонеса (фото)

Херсонес — стародавнє місто-держава в Криму. Сьогодні на його території російські археологи проводять незаконні розкопки та планують вивезти цінні знахідки й артефакти за межі нашої держави.

На території Херсонеса Росія продовжує незаконні розкопки, а також готує вивезення значної колекції із заповідника. Цю інформацію оприлюднили Спілка архітекторів України (САУ) та Центр національного спротиву (ЦНС), привертаючи увагу до нагальної проблеми.

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За інформацією САУ, російські археологи з Інституту історії матеріальної культури Російської академії наук у Санкт-Петербурзі натрапили на дивовижний кам'яний мавзолей античності.

Про це українські археологи написали у фейсбуці, оприлюднивши також фотографії.

За інформацією САУ, російські археологи з Інституту історії матеріальної культури Російської академії наук у Санкт-Петербурзі натрапили на дивовижний кам'яний мавзолей античності Фото: Спілка археологів України / The Ukrainian Association of Archaeologists

Дослідники зазначають: "Знайдена стародавня споруда є водночас і громадською спорудою, і мавзолеєм, що робить знахідку унікальною не лише для Херсонеса, а й для всього античного світу".

Допис САУ

Про знахідки та розкопки повідомляють і самі росіяни. Государственный Эрмитаж опублікував допис, в якому йдеться про масштабні археологічні дослідження в межах Історико-археологічного парку "Херсонес Таврійський".

За даними Центру національного спротиву, "на кінець 2014-го в фондах всього зберігалося близько 500 тис. одиниць зберігання (основний і допоміжний фонд), з них 300 тис. — це весь основний фонд".

Однак поки невідомо, кому саме передаватимуть знайдені артефакти. Зараз же росіяни готують "акти передачі на реставрацію для подальшого експонування за межами музею".

Херсонес Таврійський

Херсонес Таврійський займає важливе місце в історії як античне та візантійське місто-держава, розташоване в південно-західній частині Криму, півострова в Чорноморському регіоні. Багата культурна спадщина та стратегічне розташування зробили його важливим центром торгівлі, культури та політичного впливу в античному світі.

Херсонес Таврійський займає важливе місце в історії як античне та візантійське місто-держава, розташоване в південно-західній частині Криму Фото: Вікіпедія

Історія міста сягає 5 століття до нашої ери, коли його заснували грецькі колоністи з Гераклеї Понтійської (сучасна Туреччина). Місто процвітало під грецьким, а згодом римським пануванням, ставши жвавим центром морської торгівлі та плавильним котлом різноманітних культур. Він відігравав вирішальну роль в обороні Візантійської імперії від загарбницьких сил і слугував ключовим морським опорним пунктом.

Архітектурні дива міста включали величні храми, громадські будівлі, укріплення та розгалужену мережу вулиць і площ. Херсонес Таврійський міг похвалитися яскравим культурним і мистецьким життям: театри, святилища та визначні пам'ятники прикрашали його міський ландшафт.

Внесення міста до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2013 році відображає його виняткову історичну та археологічну цінність. Список визнає Херсонес Таврійський як свідчення культурного обміну та архітектурних досягнень давньогрецької та візантійської цивілізацій.

Сьогодні Херсонес, як і весь Крим, залишається окупованим росіянами.

Раніше Фокус писав про вхід до Галицького замку, який виявили археологи. Вони планують "докопатися до княжих часів".