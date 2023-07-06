Багаторічні тортури. Історія чоловіка, який безперервно гикав 68 років

Хронічна гикавка — це не просто роздратування. Це сигнал про погіршення здоров'я, що заподіює серйозний повсякденний дискомфорт, як показує багаторічний досвід Чарльза Осборна.

Усі ми знаємо нестерпні муки, що приходять із гикавкою, яка раптово з'являється. Ми кидаємо всі справи і застосовуємо безліч тактик, щоб впоратися з нею якомога швидше. А тепер уявіть, що всі методи недієві і ви живете з цими безперервними тортурами цілих 68 років. Такою була реальність для Чарльза Осборна, чоловіка з Небраски, який почав гикати одного чудового дня 1922 року і не припиняв до 1990 року. Про дивовижну історію нещасного чоловіка пише ScienceAlert.

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Але перш ніж ми зануримося в історію Чарльза, давайте розберемося, що таке гикавка. Так-так, поверхнево всі ми знаємо, що це щось неприємне. Але її наукові визначення і процеси, що лежать в її основі, куди більш захопливі. Гикавка виникає через мимовільне скорочення дихальних м'язів. За це відповідає рефлекторний шлях у нашій нервовій системі. Коли ці м'язи скорочуються, отвір між голосовими зв'язками (глоттіс) раптово закривається, створюючи характерний звук "ік".

Гикавку можуть спричинити різні чинники, включно з переїданням, надмірним вживанням алкоголю або навіть сильним хвилюванням. Хоча ми до кінця не розуміємо, чому вона виникає, ми знаємо, що вона є звичною справою навіть коли ми ще перебуваємо в утробі нашої матері, що натякає на те, що вона може відігравати певну роль у підготовці м'язів плода до дихання.

Коли ви думаєте про гикавку, ви можете згадати різні засоби від неї: випити холодної води, затримати дихання або навіть спробувати налякати когось. Але важливо пам'ятати, що жоден із цих засобів не довів своєї ефективності та безпеки. Нещодавно один невролог розробив соломинку, яка показала хороші результати запобігання гикавці в перших випробуваннях. Проте її ефективність потребує подальшого вивчення.

Хоча більшість із нас звикла до того, що гикавка через деякий час минає сама собою, не слід випускати з уваги гикавку, що триває довше. Хронічна гикавка, що триває понад 48 годин або не минає понад місяць, може бути ознакою серйозних захворювань, включно з розладами центральної нервової системи, діабетом, хірургічним втручанням, рефлюксом, інсультом або навіть раком.

У деяких випадках гикавка була єдиним симптомом серцевого нападу, а в іншому випадку — пухлини мозку. Тому, якщо ви виявили, що гикаєте незвично довго, рекомендується звернутися до лікаря. Обстеження може виявити основні патології, особливо в стравоході або шлунку, які в більшості випадків піддаються лікуванню.

Тепер повернемося до історії Чарльза Осборна. Незважаючи на звернення за медичною допомогою до кількох лікарів, ліки від його хронічної гикавки так і не було знайдено. Спроби зупинити гикавку включали в себе навіть вплив суміші чадного газу і кисню, що, на жаль, виявилося небезпечним для його дихання. Чарльз, однак, не дозволив своєму стану затьмарити його дух. Він освоїв унікальну техніку дихання, щоб звести до мінімуму звук гикання, і прожив своє життя в гарному, піднесеному настрої.

У лютому 1990 року з невідомих причин його гикавка раптово припинилася, що дозволило йому прожити останній рік життя без постійного гикання. Випадок Чарльза Осборна є свідченням людської витривалості і загадкою для медичної науки, нагадуючи нам про те, що нам ще багато чого належить дізнатися про наше тіло.

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