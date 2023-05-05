Прокинулася від болю: жителька Канади жила з пухлиною мозку 10 років і не знала про це (фото)

Причиною болю в обличчі виявилася прихована пухлина мозку, яку лікарі діагностували тільки після звернення жінки.

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За оцінками експертів, сотні тисяч людей у всьому світі живуть з доброякісною пухлиною головного мозку, але це не ракова пухлина. Багато хто з них знає про цей діагноз, а є й ті, які навіть не підозрюють про це. Серед них виявилася і жителька Канади, у якої виявили пухлину в мозку, яка розвивалася цілих 10 років. Хоча ця історія сталася кілька років тому, Андреа Ванакер із Монреалю поділилася своєю історією лише зараз. Вона хоче підвищити поінформованість про пухлини головного мозку та попередити інших про тривожні ознаки їхнього існування, пише Daily Mail.

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Андреа Ванакер завжди вела здоровий спосіб життя, вона не пила кави, алкоголь, займалася спортом і завжди спала щонайменше 7 годин на добу. Тому для неї було справжнім шоком, коли одного ранку в липні 2020 року вона прокинулася і відчула сильний біль у правій стороні обличчя. Жінка описала цей біль, як удари струмом, коли вона намагалася говорити, їсти чи сміятися.

Андреа Ванакер завжди вела здоровий спосіб життя, вона не пила кави, алкоголь, займалася спортом і завжди спала щонайменше 7 годин на добу. Фото: Daily Mail

Уже наступного дня мешканка Канади записалася на консультацію до невролога і той діагностував у неї невралгію трійчастого нерва. Цей стан викликає сильний біль у обличчі.

Але протягом кількох днів біль настільки посилився, що Ванакер взагалі боялася поворухнути будь-яким м'язом обличчя. За її словами, у неї також почалися проблеми із рівновагою, через що їй було важко пересуватися.

Під час наступного прийому лікарі діагностували у жінки існування доброякісної пухлини у головному мозку, яка давила на лицьовий нерв. За словами медиків, розміри пухлини вказували на те, що вона розвивалася упродовж 10 років. Для того, щоб позбавитися пухлини жінці запропонували зробити операцію.

Лікарі діагностували у жінки існування доброякісної пухлини в головному мозку, яка давила на лицьовий нерв. Фото: Daily Mail

У той же час лікарі попередили жительку Монреаля, що наслідки операції можуть бути дуже негативними, адже деякі пацієнти потім мають проблеми з рівновагою на все життя. А в деяких навіть з'являється параліч.

Хоча Ванакер погодилася зробити операцію, вона хотіла з'ясувати, чому цю пухлину не виявили 10 років тому. Лікарі заявили, що, судячи з попередніх знімків МРТ, ця пухлина була настільки крихітною, що її швидше за все просто пропустили під час огляду.

Медики змогли повністю видалити всю пухлину, але Ванакер ще 2 місяці приймала знеболювальні препарати Фото: Daily Mail

У листопаді 2020 року жінці зробили операцію з видалення пухлини в мозку, яка тривала 9 годин. Для цього лікарям довелося видалити частину черепа та розрізати мозок пацієнтки. Медики змогли повністю видалити всю пухлину, але Ванакер ще 2 місяці приймала знеболювальні препарати, перш ніж біль у трійчастому нерві почав відступати.

У листопаді 2020 року жінці зробили операцію з видалення пухлини в мозку, яка тривала 9 годин Фото: Daily Mail

Загалом жінка витратила рік на відновлення, але через півтора роки після операції вона все ще відчувала біль у черепі.

Нагадуємо, що як показує нове дослідження, чим більше люди спілкуються по телефону, тим вищий ризик появи у них високого кров'яного тиску.

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