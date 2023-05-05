Один із 60 000. Медики вперше внутрішньоутробно прооперували мозок дитини з вкрай рідкісною патологією

Хірургам довелося вдатися до такого ризикованого втручання через смертельне генетичне захворювання у малюка.

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Подібний стан, званий артеріовенозна мальформація, вважається вкрай рідкісним і зустрічається в одного з 60 000 малюків. Це відбувається, коли артерії в головному мозку відводять кров безпосередньо у вени, а не капіляри. Внаслідок цього серце наповняться кров'ю, що може призвести до високого кров'яного тиску, пише Daily Mail.

Лікарі виявили ваду розвитку у жінки на 34-му тижні вагітності, щоб врятувати життя немовляті, їм довелося провести надзвичайно складну операцію, яка стала першою у своєму роді. По суті, хірурги прооперували мозок малюка, поки він ще був в утробі матері. На щастя, операція пройшла успішно і вже за кілька днів жінка народила здорову дитину.

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Зазначимо, що операцію було задокументовано у тематичному дослідженні, і тепер лікарі з Бостонської дитячої лікарні та Бригама та жіночої лікарні сподіваються, що їм вдалося знайти ефективний спосіб запобігання народженню малюків із вродженим дефектом. Далі дослідники планують працювати з Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) над випробуванням безпеки та ефективності цієї операції, щоб надалі розширити її використання.

Хірурги використовували МРТ і виявили надмірно широкий фалкіновий синус — вигнуту вену в мозку, що дренує артерію. Це свідчило про 99% ймовірність виникнення вад розвитку. Щоб запобігти цьому, хірурги з допомогою голки проткнули нижню частину живота матері, та використали ультразвук для визначення вірного місця розрізу стінки матки. Далі лікарі розрізали мозок дитини та імплантували йому котушку поруч з артерією, яка змогла обмежити кровотік.

Опис унікальної внутрішньоутробної операції на мозку плода Фото: American Heart Association/SWNS

За словами хірурга з дитячої лікарні Бостона Даррена Орбаха, цей підхід надалі може "ознаменувати зрушення парадигми в лікуванні аномалії розвитку вени Галена". Фактично хірургам вдалося виправити ваду розвитку малюка ще до його народження. Тим самим лікарі змогли запобігти розвитку серцевої недостатності до того, як вона станеться, а не намагатися вилікувати її вже після народження.

Ба більше, дослідники вважають, що така практика дозволить помітно знизити ризик довгострокового пошкодження головного мозку, а також інвалідності та смерті серед немовлят із подібною патологією.

Через два дні жінки викликали пологи й вона народила малюка з обмеженими ускладненнями, викликаними маленькою вагою — всього 1,9 кг, що вкрай мало для новонародженого. Проте вже через три тижні стало зрозуміло, що немовля не потребує кардіоваскулярної допомоги, а МРТ не виявила ознак аномального кровотоку в головному мозку.

Лікарі повідомляють, що малюк з мамою вже повернулися додому, дитина у шість тижнів почувається чудово, вона також "не приймає жодних препаратів, нормально їсть і набирає необхідну вагу".

Раніше Фокус писав про ще один унікальний випадок, дитина народилася з двома пенісами й ще одним унікальним дефектом.