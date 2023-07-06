Руки видадуть усе. Учені навчилися визначати стать за одним лише запахом долонь

Понюхавши руку, можна з легкістю визначити вашу біологічну стать. Це дослідження є важливою віхою в криміналістиці і вчені не збираються зупинятися на досягнутому.

Дослідники з Міжнародного університету Флориди (МУФ) нещодавно виявили, що за запахом руки людини можна визначити її біологічну стать. Це відкриття може зіграти вирішальну роль у судовій експертизі, особливо коли традиційні методи, такі як аналіз ДНК і аналіз відбитків пальців, виявляються неефективними, пише Technology Networks.

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Вам може стати цікаво, як же вчені дійшли до того, щоб обнюхувати руки? В основі цього дослідження лежить фундаментальний принцип криміналістики: коли ми торкаємося чогось, ми неминуче залишаємо щось після себе. Це і відбитки пальців, і клітини шкіри, і так, наші характерні запахи.

Зібравши зразки запаху рук у 60 добровольців, розділених порівну на чоловіків і жінок, дослідницька група змогла вивчити унікальні запахові сигнатури кожного з нас. У процесі дослідження використовували стерильні марлеві подушечки для збору запахів рук, які потім аналізували за допомогою стандартних криміналістичних інструментів, включно з так званою газовою хроматографією/мас-спектрометрією.

По суті, команда полювала за летючими органічними сполуками (ЛОС). Ці ЛОС складають запаховий профіль людини. Використовуючи спеціально розроблену програму аналізу даних і моделі машинного навчання під керівництвом людини, вони змогли визначити стать людини з приголомшливою точністю — понад 96% часу.

Хоча поліцейські собаки часто використовуються для визначення запаху людини в розслідуваннях, це дослідження є одним із перших, у якому використовуються лабораторні методи для точного визначення біологічної статі людини на основі одного лише запаху. Це дослідження може не тільки зміцнити наявні методи виявлення, а й відкрити абсолютно нові шляхи для розслідування.

Цікаво, що це дослідження важливе не тільки для розкриття злочинів, які, за даними ФБР, скоюють чоловіки в 72% випадків, а жінки — у 28%. Можливість визначення статі за запахом рук може мати потенційне застосування і за межами криміналістики, хоча ці можливості поки що залишаються практично невивченими.

Це дослідження є важливою віхою, але команда з МУФ не збирається зупинятися на досягнутому. Вони мають намір розширювати межі криміналістики та досліджувати нові практичні методи для більш ефективного здійснення правосуддя.

Результат дослідження дозволяє припустити, що наші руки можуть розповісти про нас більше, ніж ми думали. Від підтримки судово-медичних розслідувань до потенційного відкриття дверей в інших галузях — скромний запах руки може стати переломним моментом у грі, яку ми тільки починаємо розуміти.

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