Передбачення кінця життя. Вчені знайшли спосіб визначати приблизну дату смерті хворих на рак легень

Учені розробили модель передбачення часу смерті від раку, що допоможе сім'ям краще підготуватися та підтримати хворого в його останні дні життя.

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Дослідження, проведене за участю вчених Ліверпульського університету, показало, що в пацієнтів із раком легень можна точно передбачити ризик смерті протягом останніх чотирьох тижнів життя. Аналізуючи сечу пацієнтів, можна точно визначити ймовірність їхньої смерті, що дозволяє їм і їхнім сім'ям краще підготуватися до кінця життя й дає лікарям більше інформації для інформування їх про плани лікування. Цей метод також може дозволити своєчасно припинити потенційно інвазивні тести й методи лікування та перейти до мирної паліативної допомоги, пише Technology Networks.

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Дослідники розповіли, як метаболічні зміни, що відбуваються протягом 30 днів до смерті пацієнта, можуть бути виміряні для прогнозування дати смерті, до того ж точність зростає з наближенням часу смерті.

Співавтор професор Кріс Проберт, консультант-гастроентеролог Королівської університетської лікарні Ліверпуля та професор гастроентерології Ліверпульського університету, сказав: "Майже 10 мільйонів людей у всьому світі померли від раку у 2020 році, і причиною цього став рак легенів із найвищою смертністю, на нього припадають 1,8 млн смертей. Передбачити, коли пацієнти із запущеним раком можуть померти, складно, і немає точного тесту, щоб визначити це, але раннє розпізнавання того, що людина може померти, є центральним елементом усіх пріоритетів, спрямованих на покращення досвіду догляду за людьми в останні дні та години їхнього життя".

Це перше дослідження, де використовується метаболомічний підхід вивчення процесу смерті в останні тижні життя. Отримані дані підтверджують гіпотезу, що існують специфічні метаболічні зміни, пов'язані з процесом смерті в разі раку. Існують загальні біомаркери, які були ідентифіковані в пацієнтів, які помирали від раку, і дослідники спеціально визначили зміни в летких органічних сполуках. Вони проаналізували сечу 144 пацієнтів із раком легень в останні кілька тижнів життя за допомогою газової хромато-мас-спектрометрії та виявили чіткі метаболічні зміни, пов'язані із закінченням життя.

Було показано, що 37 летких органічних сполук змінилися настільки, що можна було зробити важливі прогнози смерті, розділивши пацієнтів на групи з низьким, середнім і високим ризиком смерті. Було показано, що результати протягом 30 днів мають дуже вагомі значення ймовірності.

Співавтор доктор Сімус Койл, консультант із паліативної медицини в Онкологічному центрі Клаттербриджа, почесний старший клінічний лектор Ліверпульського університету й керівник підспеціалізації раку з досліджень у галузі паліативної допомоги в Мережі клінічних досліджень: "Вивчаючи леткі органічні сполуки в сечі, ми створили модель, яка дозволяє з високою ймовірністю прогнозувати, коли ці пацієнти помруть”.

Він також додав, що знання того, коли пацієнт, швидше за все, помре, є початком гарної допомоги наприкінці життя й дозволяє сім'ям і пацієнтам точніше планувати й підтримувати своїх близьких у процесі смерті. "Це також краще інформує клініцистів, щоб вони могли ухвалювати правильніші рішення про ймовірний успіх лікування пацієнта", — підсумував він.

Дослідники припускають, що це можна використовувати як інструмент для інформування клініцистів, коли вони роблять прогнози кінця життя для пацієнта, який страждає на невиліковний рак легень.

Мережа клінічних досліджень на Північно-Західному узбережжі надала персонал і ресурси для цього дослідження. Клінічний директор мережі, професор Енітан Керрол, сказав: "Відхід із життя близької людини — це дуже важкий час для сімей і тих, хто їх доглядає. Це дослідження має фундаментальне значення, допомагаючи клініцистам підтримувати людей і їхні сім'ї в останні кілька днів їхнього життя. Ми вдячні всім дослідникам, пацієнтам і членам їхніх сімей, які взяли участь у тому, щоб зробити це можливим. Ми дуже пишаємося тим, що дослідження в галузі паліативної допомоги в нашому регіоні мають глобальний уплив”.

Метаболічні зміни, виявлені командою, специфічні для невиліковного раку легень, і команда сподівається, що майбутні дослідження інших невиліковних видів раку або навіть пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії виявлять зміни біомаркерів і допоможуть зробити прогнози. Команда вже проводить подальші дослідження для перевірки своєї моделі.

Раніше Фокус писав про дивовижну функцію теломерів. Тепер дослідники припускають, що це допоможе стежити за біологічним віком, а також попередить про рак або запалення.