Сліпнемо від спеки. Учені виявили, що зміни клімату перетворюють нас на людей-кротів

Результати нового дослідження свідчать про те, що мінливий клімат Землі збільшує швидкість сліпоти людства.

Через глобальне потепління Землі клімат нашої планети невблаганно змінюється, і дослідники раз у раз намагаються зрозуміти, як це надалі може позначитися на здоров'ї людини. У новому дослідженні вчені з Канади порівняли рівень проблем із зором 1,7 мільйона людей з усіх 50 штатів США і дійшли жахливого висновку, пише Daily Mail.

Тепер дослідники вважають, що спека здатна збільшувати швидкість сліпоти людства. Результати свідчать, що ті, хто жив у тепліших штатах, майже вдвічі частіше страждали від серйозних порушень зору, у порівнянні з тими, хто мешкає у більш прохолодних регіонах.

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Річ у тім, що інтенсивніший вплив ультрафіолетового світла пошкоджує рогівку, кришталик і сітківку, а також може призвести до подразнення і навіть інфекції. Вчені наполягають, що результати їхнього дослідження виглядають вельми тривожними, особливо в умовах глобального потепління. Зазначимо, що з кінця 1800-х років середня температура на Землі підвищилася на 1,1 градуса за Цельсієм.

За словами співавторки дослідження Есме Фуллер-Томсон, геронтологині з Університету Торонто, зміни клімату, ймовірно, принесуть і підвищення глобальної температури на планеті. Саме тому сьогодні так важливо відстежувати, як це відіб'ється на здоров'ї людей і чи не призведе до посилення порушень зору серед літніх людей.

У дослідженні вчених узяли участь люди у віці 65 років і старші, а спостереження проводили у період із 2012 до 2017 року. Під час опитування реципієнтів попросили розповісти про свій зір: чи є вони сліпими й, чи відчувають будь-які проблеми із зором в окулярах. Тих реципієнтів, які відповіли "так", зарахували до групи "тих, хто має серйозні порушення зору".

За словами докторки Томсон, зв'язок між погіршенням зору і вищою середньою температурою довкілля викликає у дослідників побоювання. Однак вченим належить ще провести низку додаткових тестів, щоб зрозуміти, чи є цей зв'язок причинно-наслідковим.

Автори дослідження зазначають, що у більшості випадків реципієнти страждали від:

катаракти (кришталик ока каламутніє і це є однією з основних причин сліпоти в США);

глаукоми (пошкодження зорового нерва);

кон'юнктивіту (запалення ока).

Результати дослідження свідчать про те, що реципієнти, які мешкали у штатах із вищою середньою температурою, частіше відчували проблеми із зором. Водночас дослідники зазначають, що цей аналіз був винятково спостережливим, а тому вчені поки що не розуміють, яким чином температура впливає на проблеми із зором. Для того, щоб з'ясувати це, потрібні додаткові дослідження.

Утім, кілька теорій з цього приводу дослідники все ж мають. Наприклад, згідно з однією з них, це пов'язано з тим, що підвищений вплив ультрафіолету призводить до більших ушкоджень кришталика та інших частин ока, що підвищує ризик розвитку таких станів як катаракта.

Інша теорія припускає, що вищі температури здатні підвищити ризик проблем із зором, що збільшує ймовірність виникнення інфекції, наприклад, грибкового кератиту. Дослідники також припускають, що вищі температури призводять до збільшення кількості забруднювальних речовин у повітрі, які, ймовірно, здатні змінити структуру частин ока.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали критичну температуру, яку здатна витримати людина.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.