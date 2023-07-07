Агура Мазда та Заратустра. Звідки походить найдавніша у світі релігія, якій майже 10 тисяч років

Перші релігії не мали універсальних систем вірувань чи розлогих зведень правил і спиралися на концепцію магічної влади над тваринами. На цьому ґрунті розвиток складних міфологій з богами, героями та лиходіями, як на Індійському субконтиненті та в Стародавній Греції, зайняв значний час.

Хоча юдаїзм часто вважають найдавнішою монотеїстичною релігією, якій близько 4 000 років, існує ще давніша релігія, що існує й сьогодні: зороастризм. Основні принципи зороастризму, викладені в його центральному тексті Ясна, мають схожість з іншими релігіями, пише Grunge.

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Визначити точний вік зороастризму складно через нестачу письмових історичних записів. Деякі джерела вважають, що його походження датується приблизно 4000–3500 роками тому, проте існують багато усних переказів задовго до них. Теософське товариство Америки згадує, що стародавні греки датували життя Заратустри 6350 роком до н. е., тобто потенційно цій релігії понад 8000 років.

Вони охоплюють віру в одне верховне божество, Агура Мазду, який створив людство, а також концепції поклоніння, праведності, зла та існування злих сил, що протистоять людству. Релігія також шанує пророка Заратустру і наголошує на гармонійному космічному порядку, відомому як Аша. Вважається, що зороастризм вплинув на юдаїзм під час вавилонського вигнання у 6 столітті до н. е., поширившись із сучасного Ірану на сусідні регіони, включаючи Індію та Пакистан.

Вогонь відіграє центральну символічну роль, уособлюючи чистоту і зв'язок Агура Мазди з сонцем Фото: Pexels

Подібно до єврейської та християнської Біблій, священні тексти зороастризму складаються з різних творів, накопичених протягом тривалого періоду. Серед них важливе місце посідає Авеста, найважливішим розділом якої є Ясна. Ясна — це збірка з 72 гімнів, переплетених з релігійними ритуалами. Замість того, щоб бути жорстким доктринальним текстом, Ясна демонструє виразні поетичні якості. Вогонь відіграє центральну символічну роль, уособлюючи чистоту і зв'язок Агура Мазди з сонцем.

Хоча зороастризм з часом поширився в Індії та Пакистані, Британська бібліотека припускає, що його витоки, ймовірно, сягають племен політеїстичних кочових скотарів, які жили в цьому регіоні. Географічна близькість північно-західної Індії, Пакистану та Ірану вздовж узбережжя Оманської затоки підтверджує цю теорію. Крім того, зороастризм має спільну спадщину з індуїзмом, який виник на Індійському субконтиненті і записав свої усні традиції в поетичних Ведах між 1500 і 500 роками до нашої ери.

Існують різні думки щодо місця народження Заратустри, засновника зороастризму. Історія припускає, що він міг народитися на території сучасного Афганістану або Ірану. Хай там як, у розвитку релігійних інституцій простежується спільна закономірність: божественні одкровення. Заратустра отримав істини від Агура Мазди, верховного бога, і почав проповідувати людям у сільській місцевості. Подібно до історії Ісуса, Заратустра розпочав свою місію у віці 30 років і зіткнувся зі спокусою злого духа Анхра-Майнью. Намагаючись не відштовхнути місцевих жителів, Заратустра не засуджував їхніх богів, але наголошував на Агура Мазді як первинному творцеві.

Кир, відомий тим, що поклав край єврейському вавилонському вигнанню, сприяв перехресному запиленню між зороастризмом та юдаїзмом, що пізніше вплинуло на християнство Фото: Вікіпедія

Зороастризм процвітав як панівна релігія Перської імперії, заснованої Киром Великим у 550 році до н. е. Кир, відомий тим, що поклав край єврейському вавилонському вигнанню, сприяв перехресному запиленню між зороастризмом та юдаїзмом, що пізніше вплинуло на християнство. Завоювання Александром Македонським Перської імперії у 330 р. до н. е. ознаменувало значні зміни, за якими послідувало правління парфянської (247-224 рр. до н. е.) та сасанідської (224 р. до н. е. — 651 р. н. е.) династій.

Піднесення ісламу в 7 столітті н. е. на чолі з пророком Мухаммедом призвело до занепаду імперії Сасанідів і поступового занепаду зороастризму як панівної світової релігії. Однак зороастризм продовжував розвиватися до і після свого занепаду, а збережені тексти формують основу сучасного розуміння.

Одним із фундаментальних вірувань у зороастризмі є поняття "Аша". Зороастрійський освітній інститут описує Ашу як божественний закон, дарований Агура Маздою людству, що спрямовує людей до самореалізації та досконалості. Він охоплює дотримання принципів правильної поведінки, істини, справедливості та праведності, визначених Агура Маздою під час створення Всесвіту.

Зороастризм також визнає поділ між духовною і фізичною сферами, визнаючи, що вибір, зроблений в одній сфері, впливає на іншу. Акти гніву, насильства та обману суворо заборонені, оскільки вони запускають роботу Аші, що призводить до покарання в потойбічному світі. Чесність, співчуття, милосердя та виконання обіцянок — це чесноти, які високо цінуються. Крім того, зороастризм пропагує рівність незалежно від статі, раси чи етнічної приналежності.

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