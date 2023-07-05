Докопалися до істини: археологи дослідили таємниці Храму Місяця в Мачу-Пікчу

Храм Місяця, церемоніальне місце інків, знаходиться поблизу стародавнього міста Мачу-Пікчу в Перу. Вже впродовж багатьох століть архітектурні дива та сакральний символізм цього місця зачаровують істориків та археологів.

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Храм Місяця, розташований поблизу стародавнього міста Мачу-Пікчу в Перу, є важливим ритуальним місцем інків. Висічене у відкритій поверхні неглибокої печери, це архітектурне диво демонструє ніші та фальшиві двері, ретельно вмуровані в кам'яні стіни. Його неймовірний вхід має 8 метрів у висоту і 6 метрів у ширину, а вигадливо висічена скеля набуває форми вівтаря, пише HeritageDaily.

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У Храмі Місяця релігія інків знаходить своє втілення через зображення трьох площин: Ханан Пача, що символізує небеса, Кай Пача, що представляє землю, і Уку Пача, що означає підземний світ. Ці площини зображуються кондором, пумою та змією відповідно.

Попри свою назву, точне призначення Храму Місяця залишається оповитим таємницею. Хоча ритуальне поклоніння Місяцю не знаходить підтвердження в історичних свідченнях, назва збереглася завдяки чарівному освітленню інтер'єру печери місячним світлом у ночі повні.

Щодо функції цієї надзвичайної споруди висуваються різні припущення. Дехто вважає, що вона могла слугувати місцем поховання, комплексом для ритуальних купань або навіть спостережним пунктом завдяки своєму високому розташуванню під величним піком Мачу-Пікчу з північно-західного боку.

Історичні записи свідчать, що інки дуже шанували входи до печер, вважаючи їх місцями народження своїх перших предків. Вони часто ховали своїх померлих у печерах, вірячи, що душі знайдуть розраду черед них. Крім того, печери мали сакральне значення як місця для підношень гірським божествам.

Нещодавні археологічні дослідження під Храмом Місяця підтверджують теорію поклоніння горам. Дослідники виявили споруду з двома невеликими отворами, ретельно вирізьбленими в нішах.

Зазирнувши в ці отвори, можна побачити неймовірну Серро-Янантін, гору, яка мала божественний статус в ритуалах інків і шанувалася як божество. Схожі звичаї вшанування панували в таких місцях, як Мачу-Пікчу, де інки проводили ритуали і робили пачамама (підношення землі) на священній скелі з видом на Серро-Янантін.

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