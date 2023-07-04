Таємниці Белграда: масштабні розкопки у Сербії демонструють давньоримську спадщину

Белград, столиця Сербії, нещодавно став місцем археологічних відкриттів, які розповідають про його минуле як регіонального центру Римської імперії. Ці знахідки, серед яких римські гробниці та залишки акведука, належать до періоду, коли місто було відоме під назвою Сінгідунум.

Related video

Мілорад Ігнатович, археолог з Белградського міського музею, поділився гостроцікавими подробицями про розкопані римські гробниці ІІІ-ІV століть. Наразі виявлено 14 гробниць, які демонструють різні архітектурні стилі, пише Live Science.

Дві з них мають прямокутні основи з арочними склепіннями, побудованими з цегли, а дві інші — у вигляді складених з цегли трун. Також знайдено чотири кам'яні саркофаги, що є втіленням розкішних поховальних звичаїв римських часів.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Розкопки в самому центрі Белграда розпочалися в березні в межах підготовки до будівництва підземного паркінгу. Хоча відкриття римських гробниць не вважається цілком несподіваним, оскільки подібні знахідки в цьому районі робили чотири десятиліття тому, нещодавні розкопки принесли нові знання.

Спочатку археологи натрапили на залишки бомбардувань союзних військ під час Другої світової війни, що сталися під час окупації Югославії нацистською Німеччиною, а також залишки османського турецького поселення 17-го і 18-го століть. Однак лише кілька тижнів тому почали з'являтися гробниці римської епохи, що виправдало очікування команди.

Історичні записи свідчать, що Сінгідунум заснований у першому столітті нашої ери, після перемоги Римської імперії над місцевими племенами. Розташований у римській провінції Мезія, на південь від Дунаю, він відігравав важливу роль прикордонного поселення.

Його охороняли солдати з кількох римських легіонів, завданням яких був захист від вторгнень таких племен, як даки, дардани та інших, які за римськими мірками вважалися "варварськими".

Популярність міста зросла, коли імператор Адріан, який правив у 117-138 рр. н. е., надав Сінгідунуму статус міста і наділив його мешканців римським громадянством. Ба більше, імператор Йовіан, який зійшов на імператорський трон у 363-364 роках, народився в Сінгідунумі в 331 році.

З часом Сінгідунум став помітним центром римського християнства в регіоні і на короткий час його включили до складу Східної Римської імперії, відомої як Візантійська імперія. Однак у 441 році місто зазнало спустошливого вторгнення гунів, що призвело до його руйнування та поневолення його населення.

Хоча команда археологів очікувала на відкриття гробниць, вони були приємно здивовані, виявивши поруч з ними залишки римського акведука Фото: Belgrade City Museum

Хоча команда археологів очікувала на відкриття гробниць, вони були приємно здивовані, виявивши поруч з ними залишки римського акведука. Розкопано приблизно 60 метрів свинцевої труби акведука. Ігнатович припускає, що цей акведук, який є продовженням ранньої системи водопостачання. Цілком ймовірно, що вона обслуговувала сусідній римський форт, побудований у другому столітті.

Хоча багато гробниць римської епохи в Белграді розграбували в наступні епохи, кілька чудових артефактів збереглися. Зокрема, знайдено фрагменти золотого намиста та унікальна скляна шпилька для волосся. Ці дорогоцінні артефакти будуть виставлені в Белградському міському музеї, що дозволить відвідувачам побачити матеріальні сліди римської спадщини міста.

Ці нещодавні знахідки дають цінне уявлення про історичне значення Сінгідунума у складі Римської імперії. Шляхом ретельних розкопок і досліджень археологи продовжують розплутувати багате полотно минулого міста, проливаючи світло на його роль як регіонального центру, архітектурні досягнення і повсякденне життя його мешканців у період розквіту римського впливу.

Раніше Фокус писав про пошуки Ненсі. Британські археологи шукають останки найвідомішої слонихи Англії.

Ще ми розповідали про хитрість римських скульпторів. Чому зі статуями без голови все не так однозначно.